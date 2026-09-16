Mittlerweile ist es nahezu unmöglich, KI-Fakes von echten Fotos zu unterscheiden. Apple will das Problem mit einer Art Echtheitszertifikat für eure Fotos lösen. Wie das funktioniert. In einer von KI geprägten Welt werden manipulierte Bilder zunehmend zum Problem. Mit der neuen "Reference Image"-Funktion will Apple eine Lösung dafür bieten. Sie nutzt die speziell entwickelten Bildsensoren des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, um zuverlässige Bilddaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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