Mainz (ots) -Deutschland steckt tief in der Krise. Und nach der Wahl von Sachsen-Anhalt stocken nun auch die Reformen und der Kanzler selbst. Seine eigene Partei zweifelt öffentlich an ihm. Und das vor zwei entscheidenden Landtagswahlen. Kann dieser Kanzler die Wende noch schaffen? Wer oder was wäre die Alternative? Auch ein neuer Kanzler fände die bekannten Probleme und den alten Koalitionspartner vor. "maybrit illner" mit dem Thema "Kanzlerdämmerung - findet Merz den Weg aus der Krise?" am Donnerstag, 17. September 2026, um 22.15 Uhr im ZDF.Wie werden die beiden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ausgehen? Wie wird die Union abschneiden? Welchen Anteil hätte Friedrich Merz auch daran? Oder ist seine Regierung Symbol einer viel tieferen Krise, der der beiden Volksparteien und der demokratischen Institutionen insgesamt?Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann, Boris Palmer, parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven, Moderator und Autor Fabian Grischkat und der Journalist Gordon Repinski (u. a. "Politico Deutschland" und "Welt TV").Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6353357