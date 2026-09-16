München (ots) -I PLAY ROCKY, die Verfilmung der wahren Geschichte hinter der Entstehung des Kultfilms "Rocky", feierte beim Toronto International Film Festival (TIFF) erfolgreiche Weltpremiere. Vor Ort begeisterten unter anderem Hauptdarsteller Anthony Ippolito und der Oscar-prämierte Regisseur Peter Farrelly ("Green Book - Eine besondere Freundschaft"). Das Festivalpublikum reagierte bereits während des Screenings mit rasendem Applaus. Für seine herausragende Darstellung des jungen Sylvester Stallone werden Ippolito nun international als neuer Filmstar und I PLAY ROCKY als potenzielle Oscar-Kandidaten gehandelt. LEONINE Studios bringt den Film am 26.11.2026 in die deutschen Kinos.Neue Szenenbilder sowie Bildmaterial vom Toronto International Film Festival zum Download (https://moonagencymuc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/data_moon-germany_com/IgCioWO2MIklT6jcOYRc3YUxAelddMbakUk3sA-ldGpkTMU?e=vtXLjR).I PLAY ROCKY erzählt die unglaubliche wahre Geschichte hinter der Entstehung des Filmklassikers "Rocky". Vor 50 Jahren schreibt ein erfolgloser Schauspieler ein Drehbuch und setzt alles daran, selbst die Rolle seines Lebens zu spielen: den Boxer Rocky Balboa. Mit Anthony Ippolito in einer herausragenden Darstellung des jungen Sylvester Stallone. Regie führte Oscar-Preisträger Peter Farrelly ("Green Book - Eine besondere Freundschaft").Die Entstehung des Boxerfilms "Rocky" (1976) ist selbst Stoff für großes Kino: Der damals unbekannte Schauspieler Sylvester Stallone (Anthony Ippolito) schreibt innerhalb von nur dreieinhalb Tagen ein Drehbuch und ist fest davon überzeugt, für die Hauptrolle bestimmt zu sein. Obwohl ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, setzt der später weltbekannte Actionstar alles auf eine Karte und beharrt trotz scheinbar unüberwindbarer Widerstände darauf, selbst als Rocky Balboa vor der Kamera zu stehen. Der Rest ist Filmgeschichte.Mit packender Intensität und berührenden Bildern inszeniert Oscar-Preisträger Peter Farrelly ("Green Book - Eine besondere Freundschaft") nach einem Drehbuch von Peter Gamble ein mitreißendes Biopic über Mut, Ausdauer und den Glauben an sich selbst. Die Hauptrolle des jungen Sylvester Stallone übernimmt der aus der Erfolgsserie "The Offer" bekannte Anthony Ippolito mit beeindruckender Authentizität. In weiteren Rollen überzeugen Matt Dillon ("L.A. Crash") als Stallones Vater Frank Stallone Sr., Stephan James ("Beale Street") als Carl Weathers sowie AnnaSophia Robb ("Soul Surfer") als damalige Ehefrau Sasha Czack und Jay Duplass ("Cyrus") als "Rocky"-Regisseur John G. Avildsen.Pressematerial steht bereit unter:www.leoninedistribution.comPressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk & Online):Astrid Buhr und Nadine KlaunigTelefon: +49 89 2000 108-0E-Mail: info@moon-germany.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6353359