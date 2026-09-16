Wie gut sind deutsche KMU tatsächlich gegen Cyberrisiken gewappnet? Der Hiscox Cyber Readiness Report zeigt: Trotz hoher Sensibilität können Angriffe existenzbedrohend werden. Dann geraten Liquidität und Geschäftsbetrieb unter Druck, obwohl Betroffene vor allem um ihre Reputation fürchten. Cyberangriffe gehören längst zum Geschäftsalltag kleiner und mittelständischer Unternehmen. Fast jedes dritte wurde im vergangenen Jahr Opfer eines solchen Angriffs. Bei einem Drittel der betroffenen Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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