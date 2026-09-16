Berlin (ots) -Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) hat seine Marktstudie 2026 zur Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland veröffentlicht. Nachdem die zentralen Zahlen zum Branchenumsatz und zur Anzahl der Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bereits bekannt gegeben worden waren, liegt nun die vollständige Studie mit weiteren Ergebnissen zur Entwicklung und Zukunftsfähigkeit des Direktvertriebs vor.Die Unternehmen blicken zuversichtlich nach vorn. Im Durchschnitt rechnen sie für 2026 mit einem Umsatzwachstum von 3,7 Prozent. Damit setzt sich die positive Grundstimmung fort: Bereits 2025 erzielte die Direktvertriebsbranche in Deutschland einen Umsatz von 21,24 Milliarden Euro und damit 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt 906.433 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner waren 2025 in der Branche tätig. Ihre Zahl blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. 57 Prozent der im Direktvertrieb tätigen Personen waren Frauen.Ein besonderes Augenmerk richtet die Studie auf die Retouren im Direktvertrieb. Die durchschnittliche Retourenquote lag bei 3,1 Prozent. Das Ergebnis spricht dafür, dass persönliche Beratung und individuelle Produktempfehlungen zu nachhaltigeren Kaufentscheidungen beitragen.Deutlich zeigt sich die technologische Entwicklung beim Einsatz Künstlicher Intelligenz. Während in der vorangegangenen Erhebung 38 Prozent der befragten Unternehmen angaben, im Jahr 2024 in KI investiert zu haben, waren es 2025 bereits 81 Prozent. Der Anteil hat sich damit innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Prof. Dr. Florian Kraus (Universität Mannheim), langjähriger Schirmherr der Studie, deutet die Zahlen so: "KI wird nicht zum Ersatz für persönliche Beziehungen, sondern zu einem Werkzeug, das Prozesse verbessert, Vertriebspartnerinnen und -partner unterstützt und neue Effizienzpotenziale eröffnet.""Die Studie zeigt damit: Kontinuität und Wandel gehören im Direktvertrieb zusammen", erklärt Elke Kopp, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Direktvertrieb Deutschland. "Unsere Branche ist stabil, anpassungsfähig und zukunftsorientiert."Die Zahlen verdeutlichen zugleich die breite Vielfalt des Direktvertriebs. Verkauft wird im Direktvertrieb unter anderem Kosmetik, Reinigungs- und Tierpflegeprodukte, Haushaltswaren, Wellnessprodukte, Energie- und Kommunikationsdienstleistungen, Lebensmittel, Bekleidung sowie Bauprodukte. Der Direktvertrieb ist damit ein branchenübergreifend genutzter Vertriebsweg.Die vollständige Studie "Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland 2026" kann unter Marktstudie 2026 (https://direktvertrieb.de/media/downloads/Marktstudie-2026.pdf) abgerufen werden.Pressekontakt:Alexandra Bekavac, Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.E-Mail: bekavac@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Original-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68635/6353392