Schwäbisch Hall (ots) -Wärme spüren, zur Ruhe kommen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun: Für immer mehr Menschen wird die Sauna zu Hause zu einem festen Bestandteil eines gesundheitsorientierten, bewussten Lebensstils. Der Wunsch nach einem persönlichen Rückzugsort wächst, und mit dem richtigen Know-how lassen sich selbst auf kleiner Fläche individuelle Wohlfühloasen verwirklichen - oft sogar dort, wo man es zunächst nicht vermutet: in einer Nische, unter einer Dachschräge oder in einer kleinen Ecke. Denn entscheidend ist die Qualität der Planung und nicht die Größe des Raumes. KLAFS, Weltmarktführer für Sauna, Wellness und Spa, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit solchen individuellen Lösungen. Die Fachberater nehmen die räumliche Situation genau in den Blick und entwickeln daraus eine Sauna, die sich sowohl an die Architektur als auch an die persönlichen Wünsche anpasst. So entsteht ein rundum wohltuendes Saunaerlebnis - in einem Raum, der nicht perfekt sein muss, sondern nur durchdacht genutzt.Wer über eine eigene Sauna nachdenkt, sollte die eigenen Räume einmal mit anderen Augen betrachten. Wo gibt es Flächen, die bisher kaum genutzt werden? Eine Nische, ein Wandabschnitt, der nur Möbel oder Stauraum beherbergt, der Platz unter einer Treppe oder ein Bereich unter dem Dach können mehr Möglichkeiten bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Nicht immer muss ein eigener Raum zur Verfügung stehen - manchmal reicht eine Fläche, die bislang einfach keine besondere Funktion hatte.Ungeahnte Möglichkeiten auf kleinem RaumGerade unter dem Dach zeigt sich, was eine maßgeschneiderte Planung leisten kann. Wo unterschiedliche Raumhöhen und Schrägen eine klassische Saunakabine an ihre Grenzen bringen, kann eine individuell konzipierte Lösung genau an den Grundriss angepasst werden. Auch vorhandene Fenster oder Glasfronten lassen sich in die Gestaltung der Saunakabine einbeziehen. So bleibt der Raum hell und offen, während schräge Decken und verwinkelte Ecken eine besonders gemütliche und geborgene Atmosphäre schaffen. Ähnliches gilt für Flächen, die bislang nur als Abstellraum genutzt wurden oder ungenutzt geblieben sind, beispielsweise unter Treppen. Mit einer entsprechend geplanten Sauna können diese völlig neu gedacht werden. Auch im Badezimmer muss die Sauna nicht zwangsläufig einen großzügigen eigenen Bereich beanspruchen. Eine Nische oder ein wenig genutzter Wandabschnitt kann bereits ausreichen. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst viel Fläche herauszuholen. Die Planung berücksichtigt ebenso die Nutzungsvorlieben der Bewohner. Wer gerne liegt, braucht andere Voraussetzungen als jemand, der die Sauna vor allem im Sitzen nutzt. Liegeflächen, Tür, die Platzierung des Ofens und weitere Elemente werden entsprechend individuell bei KLAFS geplant. So kann auch auf wenigen Quadratmetern ein stimmiges, persönlich zugeschnittenes Saunaerlebnis entstehen.Präzise geplant, perfekt integriertDie Fachberater von KLAFS nehmen zunächst den Raum und seine Besonderheiten genau unter die Lupe. Bei einem Termin vor Ort werden die vorhandenen Maße erfasst und geprüft, wo Fenster, Türen, Anschlüsse und Installationen liegen und welche davon in die Planung einbezogen werden sollen. Auch Raumhöhen, Dachschrägen und andere bauliche Besonderheiten fließen in die Überlegungen ein.Im nächsten Schritt geht es um die individuellen Erfordernisse, etwa: Wie viele Personen werden die Sauna nutzen? Und wie lässt sie sich gestalterisch so integrieren, dass sie mit Bad, Schlafzimmer oder Wohnbereich harmoniert? Aus diesen Fragen entwickeln die KLAFS Fachberater gemeinsam mit den Kunden die passende Lösung. Größe, Aufteilung, Liegeflächen, Tür- und Ofenposition werden auf die räumlichen Bedingungen und Wünsche abgestimmt. Eine Visualisierung macht bereits vor der Umsetzung sichtbar, wie sich die Sauna in den Raum einfügen wird.Gefertigt werden die maßgeschneiderten Saunen in der KLAFS Manufaktur in Schwäbisch Hall. Die einzelnen Elemente werden dort präzise vorbereitet und anschließend vor Ort montiert. So lassen sich auch anspruchsvolle Einbausituationen millimetergenau umsetzen - von der Dachschräge bis zur kleinen Nische.Drei Ideen für individuelle RäumeWie unterschiedlich das aussehen kann, zeigen beispielhaft drei Referenzprojekte von KLAFS. So wurde etwa eine bislang ungenutzte Fläche unter einer Dachschräge zur kompakten Wellnessoase: Die Sauna PREMIUM schafft hier mit individuell geplanten Liegeflächen auch auf kleiner Fläche ein großzügiges Raumgefühl. Durch die exakt eingepasste Nischenlösung wird der nutzbare Bereich sauber definiert, und die Schräge sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit. Eine weitere Planungsmöglichkeit zeigt die Sauna SHAPE: Integriert in einen Erker wird die Sauna selbst zum architektonischen Element. Eine Glasfront über die gesamte Breite öffnet den Wellnessbereich optisch zum umliegenden Raum und schafft einen fließenden Übergang. Gestalterisch anspruchsvoll ist auch die Sauna CASENA auf den Raum zugeschnitten: Die Dachschräge wird hier nicht kaschiert, sondern bewusst in die Gestaltung einbezogen. Die Linien der Sauna greifen die Geometrie des Raumes auf und lassen den Einbau wie einen Teil der Architektur wirken. Mit diesen maßgeschneiderten Lösungen zeigt KLAFS, wie aus einem vermeintlich schwierigen Grundriss ein exklusives Refugium mit architektonischer Wirkung entstehen kann.Für die eigene Sauna muss man also nicht auf den perfekten Raum warten. Manchmal ist er längst da, nur an einem Ort, den man bisher nicht als Wellnessbereich betrachtet hat. Wenn Planung und Ausführung stimmen, wird aus bislang ungenutzter Fläche ein persönlicher Rückzugsort für Wärme, Regeneration und bewusste Auszeiten - mitten im eigenen Zuhause.Pressekontakt:GeSK agentur für public relationsGabriele von MolitorT +49 30 21750460pr@gesk.berlinOriginal-Content von: KLAFS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80312/6353389