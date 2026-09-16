Bad Berka (ots) -Die Zentralklinik Bad Berka ist als erste Klinik in Thüringen als Trainingszentrum der European Heart Rhythm Association (EHRA) ausgezeichnet worden. Damit wurden der Abteilung Rhythmologie und invasive Elektrophysiologie des Herzzentrums höchste Qualitätsstandards bei der Ausbildung von Spezialisten im Bereich der Therapien von Herzrhythmusstörungen durch die European Heart Rhythm Association (EHRA) höchste Qualitätsstandards bescheinigt."Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Herzzentrum nun zu den wenigen Kliniken in Deutschland zählt, die jungen Medizinern eine erstklassige Infrastruktur für die medizinische Weiterbildung bieten. Es ist eine Auszeichnung für unser gesamtes Team", erklärt der Chefarzt der Abteilung, Prof. Christoph Geller.Die Vergabe des Siegels ist an hohe Fallzahlen bei komplexen Verödungen (Ablationen und Systemimplantationen), die technische Ausstattung und die Struktur des Ausbildungskonzepts gebunden."Wir geben die hohen Standards bei der Versorgung unserer Patienten auf hohem Qualitätsniveau an die nächste Generation weiter. Davon profitieren Patienten durch die modernsten und sichersten Therapieverfahren, die jungen Ärzte und natürlich auch insgesamt unser Klinikstandort", so Prof. Geller.Deutschlandweit gibt es nun zehn solcher ausgezeichneten Zentren. Die Zentralklinik ist die erste ausgezeichnet Klinik in Thüringen.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6353397