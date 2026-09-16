Ein neuer Teil von Grand Theft Auto ist jedes Mal ein Ereignis - und eine gute Gelegenheit, um sich an die Momente zu erinnern, die viele Gamer geprägt haben. Von Postern bis zu kuriosen Easter Eggs. Es passiert tatsächlich noch: Am 19. November soll Grand Theft Auto 6 endlich erscheinen, nachdem das Spiel mehrere Male verschoben wurde. Ganze 13 Jahre nachdem der Vorgänger GTA 5 erstmals für die Playstation 3 und Xbox 360 erschienen ist. Das Spiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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