Beim Bernecker Börsenkompass ordnen Experten der Rubrik Marktkommentar aktuelle Entwicklung und Ereignisse ein. Heute geht es in unserem Marktkommentar um die anstehende Zinsentscheidung der Fed. Der Markt rechnet mit einer Zinsanhebung der US-Notenbank, aber eine Überraschung ist nicht vollkommen ausgeschlossen.
Georg Sures, Redakteur Bernecker Börsenkompass
Die Analyse finden Sie unter diesem Link:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/fed-sitzung-gibt-es-eine-ueberraschung_H1295851652_6799710/
Eine Übersicht über die Artikel und Analysen des Bernecker Börsenkompass finden Sie hier: https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
Georg Sures, Redakteur Bernecker Börsenkompass
Die Analyse finden Sie unter diesem Link:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/fed-sitzung-gibt-es-eine-ueberraschung_H1295851652_6799710/
Eine Übersicht über die Artikel und Analysen des Bernecker Börsenkompass finden Sie hier: https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
© 2026 Bernecker Börsenbriefe