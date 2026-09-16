Die KI-Hausse im Halbleitersektor bekommt laut Bank of America ein breiteres Fundament. Die Analysten heben ihre Prognose für den weltweiten Halbleitermarkt 2030 von 2,7 auf 3,2 Bio. $ an. Das entspricht 2026 bis 2030 einem Wachstum von 18 % p. a. statt bislang 14 %. Neben Rechenzentren ziehen nun Speicher, Auto und Industrie stärker mit.



Die größten Profiteure sind die Ausrüster: Die Prognose für den Markt für Wafer Fab Equipment (WFE) steigt für 2026 auf 156 Mrd. $ (+33 %) und für 2027 auf 210 Mrd. $ (+34 %). Bis 2030 könnten es knapp 360 Mrd. $ werden. Allein die Speicherinvestitionen sollen 2026/27 auf 61 bzw. 85 Mrd. $ springen. Bei DRAM erwartet BofA sogar +50 % auf 45 Mrd. $ 2026 und weitere 40 % 2027. Treiber sind HBM, Advanced DRAM und der nächste NAND-Ausbauzyklus.



ASML gehört damit für die Analysten zu den zentralen Favoriten. EUV profitiert überproportional von Sub-5-nm-Logik und fortschrittlichem DRAM. BofA kalkuliert bis 2030 mit 35 % EPS-Wachstum p. a. und rund 110 € Gewinn je Aktie. Auch ASM International erhält Rückenwind: Hier werden für 2030 etwa 70 € EPS bzw. 40 % CAGR erwartet. VAT und Comet profitieren ebenfalls von steigender WFE-Intensität.



Die zweite Überraschung kommt aus dem Automobilmarkt. Trotz schwacher Fahrzeugproduktion hebt die BofA die Halbleiterprognose für 2026 von 54 auf 60 Mrd. $ (+12 %) an. Software-defined Vehicles, ADAS und mehr Mikrocontroller erhöhen den Chipwert je Fahrzeug. Infineon und STMicroelectronics sind deshalb die bevorzugten europäischen Halbleiternamen der Bank. Gleichzeitig soll der Industriemarkt 2026 um 32 % auf 66 Mrd. $ wachsen. Smartphones und PCs bleiben dagegen mit jeweils -9 % die Schwachpunkte.



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