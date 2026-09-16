Köln (ots) -ANY macht digitale Bedienung mit universellem Drehregler wieder greifbarDas Projekt ANY (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2026/project/any) wurde als nationales Gewinnerprojekt des 21. James Dyson Awards für Deutschland ausgewählt. ANY ist ein universelles Steuersystem mit abnehmbarem Drehregler, dynamischem Display und haptischem Feedback, entwickelt von Leonard Neuberger und Linus Rüllmann von der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Damit denken sie präzise, kontextsensitive Bedienung völlig neu. Als Runner-up folgen ein personalisierter Brustschutz für Frauen im Sport (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2026/project/personalised-chest-protector-for-women-in-sports) von Beatriz Jerez Arnau von der OTH Regensburg und NURA (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2026/project/nura), ein tragbarer Gebärdensprach-Übersetzer von Samuel Nagel und Paul Feiler von der HfG Schwäbisch Gmünd.Alle drei Erfindungen qualifizieren sich für die internationale Runde des James Dyson Award und haben die Chance auf 30.000 £, bzw. 34.600 Euro Preisgeld.ANY setzt sich gegen unzugängliche Bedienoberflächen einIn vielen alltäglichen Haushaltsgerät ist heutzutage ein Touchscreen zur Bedienung integriert. Glatte, reaktionslose Oberflächen ohne haptisches Feedback können besonders Menschen mit motorischen oder sensorischen Einschränkungen die präzise, selbstständige Bedienung erschweren.Das diesjährige deutsche James Dyson Award Gewinnerprojekt ANY will genau dieses Problem der unzugänglichen Bedienung lösen. Der universelle Drehregler zeigt, wie digitale und analoge Bedienung verschmelzen, ohne Kompromisse bei Präzision oder Zugänglichkeit.Analog fühlen, digital steuernANY verbindet die Klarheit digitaler Displays mit der Vertrautheit eines analogen Drehreglers. Statt eines Touchscreens sitzt unter einer versiegelten Oberfläche eine robuste LED-Matrix: Symbole, Menüs und Animationen bleiben sichtbar, während die Oberfläche selbst vor Schmutz, Feuchtigkeit und Verschüttetem geschützt ist. Bedient wird über einen Knopf, der sich unmittelbar und natürlich drehen und drücken lässt. Die Drehbewegung wird präzise erfasst und in haptisches Feedback übersetzt, ähnlich dem Klicken eines klassischen Reglers. Der Knopf selbst ist nicht mechanisch fixiert, sondern magnetisch durch die Oberfläche gekoppelt, sodass Sensoren erkennen, ob er aufgesetzt, gedreht oder gedrückt wird - für mehrere Eingabemodi in einem kompakten System.Der Weg zur InnovationDie Entwicklung von ANY begann mit der systematischen Analyse klassischer Haushaltsgeräte und ihrer Bedienlogiken. Daraus entstand das Leitkonzept eines klar verständlichen "analogen" Bedienprinzips, das sofort intuitiv funktioniert. Hardware und Software wurden parallel und iterativ entwickelt: Die magnetische Kopplung wurde über zahlreiche Iterationen auf Zuverlässigkeit getestet, Reibung und haptisches Feedback fortlaufend verfeinert."Wir freuen uns ungemein, dass unser Projekt mit dem nationalen James Dyson Award diese Aufmerksamkeit erhält. Die Auszeichnung bestätigt für uns, dass der Ansatz, ein reales Alltagsproblem mit einer ingenieurtechnisch fundierten Lösung anzugehen, überzeugt.", so Leonard Neuberger und Linus Rüllmann über ANY und den Gewinn des nationalen James Dyson Awards 2026.Beide ergänzen: "Der Gewinn unterstützt uns nicht nur finanziell, sondern eröffnet auch neue Türen: Wir hoffen, mit anderen Entwicklern, Herstellern und Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Als nächstes steht die weitere Feinabstimmung der Benutzeroberfläche im Fokus. ANY wird mit verschiedenen Nutzergruppen getestet, technisch verbessert und noch wichtiger: erstmals in ein reales Gerät integriert. Konkret wollen wir zeigen, wie sich damit beispielsweise eine Waschmaschine bedienen lässt. Und darüber hinaus auch andere Haushaltsgeräte, Geräte im medizinischen Bereich sowie industrielle Maschinen. Diese Schritte möchten wir in enger Kooperation mit potentiellen Projektpartnern und mit Unternehmen umsetzen."Die finanzielle Förderung und die gesteigerte Sichtbarkeit durch den Award helfen dem Team dabei, die nächste Entwicklungsphase zu finanzieren - von weiteren Hardware-Iterationen über nutzerzentrierte Tests bis hin zu ersten Schritten in Richtung Zulassung und Partnerschaften. In den kommenden sechs bis zwölf Monaten streben Neuberger und Rüllmann eine robustere Systemversion mit verbessertem Nutzerfeedback an, eine Pilotstudie sowie die Vorbereitung auf regulatorische und kommerzielle nächste Schritte.Es wurden bereits Prototypen entwickelt und umfangreiche Tests zur Zuverlässigkeit der magnetischen Kopplung sowie zu Reibung und haptischem Feedback durchgeführt. Als nationales Gewinnerprojekt beim James Dyson Award 2026 erhält ANY 5.000 £, bzw. 5.770 Euro zur Weiterentwicklung von Prototypen und Marktreife.Alexandra Ilina, Redakteurin bei VDI Media und James Dyson Award Jurorin für Deutschland, sagt: "ANY ist mir aufgefallen, weil es ein reales Problem mit einer äußerst praxisnahen Lösung angeht. Sein intuitiver, nutzerfreundlicher Ansatz sorgt dafür, dass davon ein breites Spektrum an Menschen profitieren kann - und nicht nur eine kleine Gruppe von Spezialist*innen. Genau diese Kombination aus technischer Innovation, praktischer Anwendung und realer Wirkung macht ANY für mich zu einem so überzeugenden Projekt."Wie überzeugend ANY ist, bestätigt auch Dyson Ingenieur Louis Thompson: "Was mir an ANY gefällt, ist, dass es eine Annahme hinterfragt, die den meisten von uns gar nicht mehr auffällt: dass eine universelle Bedienoberfläche digital sein muss. Gezielt getestet und verfeinert, wird aus einer provokanten Idee eine überzeugende Alternative zum Bildschirm. ANY erinnert daran, dass Innovation oft weniger durch das Verfeinern einer Antwort entsteht, sondern durch das Neustellen der Frage - und das Hinterfragen von Konventionen. Ich bin gespannt, wie ANY dazu beitragen wird, unser Verständnis davon, wie wir mit Produkten interagieren, deutlich zu erweitern."Die Runner-Up ProjektePersonalisierter Brustschutz für Frauen im Sport - Individueller Schutz statt EinheitsgrößeDer personalisierte Brustschutz (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2026/project/personalised-chest-protector-for-women-in-sports) von Beatriz Jerez Arnau von der OTH Regensburg wurde als einer der beiden nationalen Runner-up beim James Dyson Award 2026 ausgezeichnet. Das Projekt präsentiert einen körperadaptiven Brustschutz für Frauen im Kontaktsport, der durch parametrisches Design und 3D-Druck individuell an Körperform, Brustgröße und Asymmetrien angepasst wird. Getragen wird der Schutz unabhängig vom Sport-BH, sodass beide Elemente frei kombiniert werden können. Das ermöglicht mehr Komfort, besseren Schutz und natürliche Bewegungsfreiheit - und macht Sportausrüstung für Frauen inklusiver.NURA - Gebärdensprache in Echtzeit übersetztNURA (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2026/project/personalised-chest-protector-for-women-in-sports) von Samuel Nagel und Paul Feiler von der HfG Schwäbisch Gmünd wurde ebenfalls als nationales Runner-up-Projekt ausgezeichnet. Das tragbare Übersetzungssystem arbeitet mit EMG-Sensoren, die elektrische Signale der Unterarmmuskulatur beim Gebärden erfassen und in gesprochene Sätze umwandeln - Antworten werden per Mikrofon erfasst und als Text angezeigt. So entsteht eine direkte, spontane Kommunikation ohne Dolmetscher*in oder Smartphone.ANY und die beiden Runner-Up Projekte, der personalisierte Brustschutz für Frauen im Sport sowie NURA, qualifizieren sich nun für die internationale Runde des James Dyson Award. Die Top 20-Shortlist wird am 14. Oktober von einem globalen Team aus Dyson Ingenieur*innen ausgewählt, die globalen Gewinnerprojekte wählt James Dyson persönlich am 4. November aus.Über den James Dyson AwardDer James Dyson Award (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/) ist der jährliche Designwettbewerb der James Dyson Foundation und steht Design- und Ingenieurstudierenden sowie Absolvent*innen dieser Lehrgänge offen. Seit seiner Einführung im Jahr 2005 hat der Preis weltweit 390 Erfindungen unterstützt und Mittel für ihre Vermarktung bereitgestellt. 70 Prozent der ehemaligen Gewinner*innen des James Dyson Awards verfolgen ihre Erfindungen hauptberuflich weiter.Weitere Informationen unter: www.jamesdysonaward.orgPresse-Kit inklusive Bildmaterial findet sich hier: ANY - James Dyson Award 2026 (https://drive.google.com/drive/folders/174Hnt94hbf3okJ3yzn5y_JhHFadNSTGU)Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6353429