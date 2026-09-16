Die EU ist bei kritischen Rohstoffen in einem Ausmaß von China abhängig, das man kaum für möglich halten würde. Mehr als 80 Prozent der benötigten Mengen kommen aus einem einzigen Land, bei bestimmten seltenen Erden sind es sogar 90 Prozent. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das heute in Straßburg in ihrer Rede zur Lage der Union klar benannt. Ihre Antwort darauf ist eine neue Europäische Gesellschaft für kritische Rohstoffe. Zukaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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