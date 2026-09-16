Berlin (ots) -Personelle Weichenstellung und die Herausforderungen der Zukunft stehen im Fokus der Tagung des höchsten Organs des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV): Am Samstag, 17. Oktober 2026, findet die 73. Delegiertenversammlung des Fachverbandes für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige im Roten Rathaus in Berlin statt. 2026 feiert die Berliner Feuerwehr ihren 175. Geburtstag. Das ist deshalb auch für den Deutschen Feuerwehrverband ein besonderer Anlass, seine Veranstaltungen in einen gemeinsamen Kontext zu stellen.DFV-Präsident Karl-Heinz Banse wird in seiner Rede vor den 171 Delegierten aus ganz Deutschland und rund 80 Gästen aus Politik und Wirtschaft wichtige Themen wie Bevölkerungsschutz, klimawandelbedingte Einsätze und internationale Zusammenarbeit beleuchten. Hochkarätig begleitet wird die Tagung durch Ronald Rauhe (Staatsminister für Sport und Ehrenamt, angefragt), Christoph de Vries (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern), Christian Hochgrebe (Staatssekretär für Inneres des Landes Berlin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport) sowie Prof. Dr. Karsten Homrighausen (Landesbranddirektor Berliner Feuerwehr).Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet zudem ein spannender Vortrag zum Thema "Sich(er) und verantwortungsvoll entscheiden" vom dreifachen Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk. Im verbandlichen Teil der Versammlung stehen die Neuwahl eines Präsidenten bzw. einer Präsidentin und Regularien auf der Tagesordnung. Im Rahmen der Delegiertenversammlung wird zudem der "IF Star" als Preis für innovative Ideen in der Feuerwehr verliehen, den die öffentlichen Versicherer gemeinsam mit dem DFV vergeben.Die 73. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes findet am Samstag, 17. Oktober 2026, um 10.30 Uhr, im Roten Rathaus (Rathausstraße 15, 10178 Berlin) statt. Freundliche Unterstützung erfährt die Veranstaltung durch die Mercedes Benz AG und die Telekom Deutschland GmbH.Im Vorfeld der Delegiertenversammlung findet ebenfalls am 17. Oktober um 8.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der St. Marienkirche Berlin (Karl-Liebknecht-Straße 8, 10178 Berlin) statt. Bereits am Freitag, 16. Oktober, lädt der Landesfeuerwehrverband Berlin die Delegierten zu einem Länderabend im Hotel Maritim Hotel proArte (Friedrichstraße 151, 10117 Berlin) ein.Am Freitag, 16. Oktober, lädt der Deutsche Feuerwehrverband Einsatz- und Führungskräfte der Feuerwehren, Behördenvertreterinnen und -vertreter sowie Interessierte zum 14. Bundesfachkongress ein. Unter dem Titel "Bevölkerungsschutz - militärische und zivile Verteidigung - aktueller denn je!" greifen fachliche Vorträge, Erfahrungsberichte und Diskussionen die aktuellen Themen der Feuerwehr und des Bevölkerungsschutzes auf. In praxisnahen Vorträgen und Diskussionen werden beim DFV-Bundesfachkongress kritische Analysen erstellt und direkte Auswirkungen auf die Feuerwehren aufgezeigt. Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion befasst sich mit den Auswirkungen des "Pakt für den Bevölkerungsschutz" auf die Feuerwehren.Der 14. DFV-Bundesfachkongress findet am Freitag, 16. Oktober 2026, von 11 bis 17 Uhr im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin) am Gendarmenmarkt statt. Das Programm ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/ online.Die Veranstaltung bietet nicht nur Fachvorträge, sondern auch eine begleitende Fachausstellung von Mitgliedern des DFV-Förderkreises.Vertreterinnen und Vertreter der Medien können nach formloser Akkreditierung am Bundesfachkongress und an der 73. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes teilnehmen. Bitte senden Sie hierzu bis Mittwoch, 14. Oktober 2026, 12 Uhr, eine Mail an oestreicher@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6353441