Die ATTIKON Gruppe wächst weiter: Mit der ASP Assecuranzmakler GmbH aus Hamburg begrüßt die Gruppe ein neues Mitglied. Das traditionsreiche Vermittlerunternehmen ASP Assecuranzmakler ist unter anderem auf Immobilienunternehmen und Wohnungsverwaltungen spezialisiert. Erst vor Kurzem hat die ATTIKON Gruppe den Düsseldorfer Spezialmakler B & S integiert (AssCompact berichtete). Nun setzt ATTIKON den Wachstumskurs fort und begrüßt einen weiteren Neuzugang, wie AssCompact exklusiv erfahren hat. Das traditionsreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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