DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. September 2026 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli 09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System *** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj vorläufig: Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj 11:30 GB/EZB-Ratsmitglied, Rehn, nimmt an OMFIF Event teil 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +4,9% gg Vm zuvor: -12,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 207.000 zuvor: 206.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: 34,0 zuvor: 47,4 *** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag - BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament - EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorstellung "Kids Act" zum Schutz von Minderjährigen auf Social Media ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 16, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)

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