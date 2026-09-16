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Honda-Preis 2026 geht an Professor Graeme M. Clark und Dr. Ingeborg Hochmair



16.09.2026 / 15:25 CET/CEST

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- Für ihre Vorreiterrolle bei Forschung und Entwicklung, klinischer Anwendung und weltweiter Einführung des Mehrkanal-Cochlea-Implantats - TOKIO, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Honda-Stiftung hat Professor Graeme M. Clark AC, einen australischen Arzt und Neurowissenschaftler sowie emeritierten Preisträgerprofessor an der Universität Melbourne, und Dr. Ingeborg Hochmair, eine österreichische Elektroingenieurin, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von MED-EL, als gemeinsame Preisträger des Honda-Preises 2026 ausgewählt. Der internationale Preis für Wissenschaft und Technologie würdigt ihre Leistungen bei der Vorantreibung von Forschung, Entwicklung, klinischer Anwendung und weltweiter Einführung des Mehrkanal-Cochlea-Implantats. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die von Soichiro Honda, dem Gründer der Honda Motor Co., Ltd., und seinem jüngeren Bruder Benjiro ins Leben gerufen wurde. Bild 1: Professor Clark https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108819/202609085482/_prw_PI1fl_QKqer084.png Bild 2: Dr. Hochmair https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108819/202609085482/_prw_PI2fl_5qy2CQMN.png 1980 richtete die Honda-Stiftung den Honda-Preis ein, um Forschungsleistungen zu würdigen, die zur "Schaffung einer wahrhaft humanen Zivilisation" beitragen. In Vorwegnahme des Potenzials der Ökotechnologie(*) ist der Honda-Preis Japans erste internationale Auszeichnung in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, die Erkenntnisse würdigt, die den Weg für Technologien der nächsten Generation ebnen, sowie Bemühungen im Zusammenhang mit deren Anwendung und breiter Nutzung. Die Preisverleihung für den 47. Honda-Preis findet am Montag, dem 16. November 2026, im Imperial Hotel in Tokio, Japan, statt. Dort werden Professor Clark und Dr. Hochmair Medaillen, Urkunden und ein Geldpreis in Höhe von insgesamt 10 Millionen Yen überreicht. (*) Ökotechnologie: Eine menschenfreundliche Philosophie, die auf Wissenschaft und Technologie basiert, die natürliche und menschliche Umwelt in Einklang bringt und gesellschaftliche Probleme angeht, wobei sie über die herkömmliche Bedeutung des Begriffs "Ökologie" hinausgeht. Bild 3: Schematische Darstellung des Cochlea-Implantats https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108819/202609085482/_prw_PI3fl_3U3GN8Oo.jpg Informationen zu Cochlea-Implantaten Ein Cochlea-Implantat ist ein medizinisches Gerät für Menschen mit schwerem Hörverlust, die selbst mit Hörgeräten Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen. Während Hörgeräte Schall verstärken, kompensieren Cochlea-Implantate die Fehlfunktion der Haarzellen, indem sie Schall in elektrische Signale umwandeln und den Hörnerv über in die Cochlea eingesetzte Elektroden stimulieren. Mehrkanal-Cochlea-Implantate unterteilen Schall in Frequenzbänder und nutzen mehrere Elektroden, um mehr Schallinformationen an den Hörnerv zu senden. In den 1970er Jahren entwickelten Professor Clark und Dr. Hochmair unabhängig voneinander herkömmliche Cochlea-Implantate, mit denen Nutzer bisher nur das Vorhandensein und den Rhythmus von Schall wahrnehmen konnten und deren Sprachverständnis begrenzt war, zu Mehrkanal-Cochlea-Implantaten weiter. Im Rahmen ihrer Forschung in Australien und Österreich befassten sie sich mit Problemen im Zusammenhang mit dem Elektrodendesign, der Signalumwandlung, der Nervenstimulation, den Operationsmethoden und der Sicherheit. Sie entwickelten präzise Konstruktionen, die notwendige Sprachinformationen auswählten und die Elektrodenstimulation festlegten, wodurch der klinische Einsatz von Mehrkanal-Cochlea-Implantaten ermöglicht wurde. Professor Clark, ein ehemaliger HNO-Arzt, begann seine Forschung zum Cochlea-Implantat 1967 im Bereich der Elektrophysiologie und leitete ein Team aus Wissenschaftlern, Medizinern und Ingenieuren an der Universität Melbourne. 1978 führte sein Team eine Operation zur Implantation eines Mehrkanal-Cochlea-Implantats durch und führte die Technologie damit in die klinische Praxis ein. Er arbeitete mit der Industrie zusammen, um die Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren, die anschließend von Cochlear Limited - gegründet als Geschäftsbereich der Nucleus Group - zu Cochlea-Implantaten weiterentwickelt wurden, was zu ihrer weltweiten Verbreitung führte. Dr. Hochmair begann 1975 an der Technischen Universität Wien auf Einladung von Dr. Erwin Hochmair, einem Elektroingenieur, der später ihr Ehemann wurde, mit der Arbeit am Cochlea-Implantat. 1977 gelang dem Team gemeinsam mit Dr. Erwin Hochmair und dem HNO-Arzt Professor Kurt Burian die Implantation des Mehrkanal-Cochlea-Implantats. Dr. Ingeborg und Erwin Hochmair verfeinerten das Gerät und seine Klangverarbeitungstechnologie weiter, bevor sie MED-EL gründeten, um die Innovation und Zugänglichkeit von Cochlea-Implantaten voranzutreiben. Heute stellen Cochlea-Implantate die erste Medizintechnik dar, die eine menschliche Sinnesfunktion wiederherstellt, und bilden die Grundlage für die Mensch-Maschine-Interaktion und das Neuroengineering. Bis heute haben weltweit mehr als eine Million Menschen ein Cochlea-Implantat erhalten, das Kindern den Spracherwerb und den Schulbesuch, Erwachsenen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Ausübung eines Berufs sowie älteren Menschen eine verbesserte Lebensqualität ermöglicht. - Details zu den Erläuterungen der Leistungen und früheren Preisträgern des Honda-Preises Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Honda-Stiftung. Offizielle Website: https://www.hondafoundation.jp/en/index.html Kommentar zum Erfolg: https://www.hondafoundation.jp/commemoration/index_en/285 Preisträger des Honda-Preises: https://www.hondafoundation.jp/en/winner.html View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/honda-preis-2026-geht-an-professor-graeme-m-clark-und-dr-ingeborg-hochmair-302880671.html



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