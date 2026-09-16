FED Leitzinsentscheidung: Zinswende nach oben? So traden wir die FED!

Der Fokus der globalen Finanzwelt richtet sich auf die anstehende FED Leitzinsentscheidung, die eine historische Wende an den Märkten markieren könnte. Wie Marktexperte Jens Klatt analysiert, preisen die Märkte laut CME FedWatch aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 80 - bis 90 - für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Dies würde die Zielspanne auf 3,75 - bis 4,00 - anheben und wäre die erste Erhöhung der FED Zinsen seit dem Jahr 2023. Damit würde der erst im Dezember 2025 beendete Zinssenkungszyklus abrupt umgekehrt werden. Für Trader ist es nun entscheidend, nicht nur die nackten Zahlen zu handeln, sondern die Nuancen der neuen geldpolitischen Ausrichtung exakt zu verstehen.

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