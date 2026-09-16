Ein neuer kostenloser Flugsimulator lässt sich direkt im Browser spielen. Statt dich aber selbst ins Cockpit zu setzen, nimmst du eine etwas entspanntere Position im Flugzeug ein. Flugsimulatoren wie der Microsoft Flight Simulator haben ihren ganz eigenen Reiz. Obwohl das Steuern eines virtuellen Flugzeuges ein erhabenes Gefühl hervorbringen kann, geht es auch oftmals mit Stress einher. Gerade, wenn die Simulatoren auf einen besonders hohen Realitätsgrad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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