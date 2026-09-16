Mainz (ots) -Eine außergewöhnliche Zeitreise zwischen Mauerfall, Fußball und persönlichen Schicksalen ist ab Freitag, 18. September 2026, im ZDF zu streamen: Die dreiteilige Sport-Doku-Serie "Go West! - Die letzte Elf der DDR" schildert, wie sich das Leben der DDR-Nationalmannschaft mit dem Fall der Berliner Mauer entscheidend veränderte. Als Stars wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten und Andreas Thom wenige Tage vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel für die WM 1990 vor einer ungewissen Zukunft standen, erkannte Reiner Calmund, damals Bundesliga-Manager bei Bayer 04 Leverkusen, welche einmaligen Chancen diese historische Wende für seinen Verein bereithalten könnte. Den Film von Christoph Eder und Markus Brauckmann sendet das ZDF am Samstag, 26. September 2026, 0.00 Uhr, direkt im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" mit Moderator Jochen Breyer.Im November 1989 stand für die Fußball-Nationalmannschaft der DDR um Trainer Eduard Geyer das entscheidende WM-Qualifikationsspiel an. Der goldenen Generation um Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Andreas Thom und Rico Steinmann reichte ein Unentschieden, um zur WM 1990 nach Italien zu fahren. Kaum jemand zweifelte am Erfolg der Mission. Doch dann fiel die Mauer in Berlin - und alles kam anders. Die Spieler standen plötzlich vor der Frage: Welche Zukunft haben wir noch im alten System und welche im neuen? Zeitgleich witterte Bundesligamanager Reiner Calmund mit Blick auf die DDR-Fußballstars eine seltene Chance. Die Dokuserie "Go West! - Die letzte Elf der DDR" veranschaulicht diese dramatische und skurrile Geschichte vom Ende eines Staates und den Folgen für ihre Fußballspieler, erzählt von denen, die dabei waren: Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Eduard Geyer, Reiner Calmund, Andreas Thom, Rico Steinmann und vielen mehr.Eine Geschichte über Chancen, Träume und Verlust"Go West!" ist eine deutsch-deutsche Geschichte über Chancen, Träume und Verlust, die weit über den Fußball hinausgeht. Erzählt wird sie von den Menschen, die diese Umbruchszeit hautnah erlebt haben. Dabei prallen Erinnerungen, Weltanschauungen und Meinungen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Vor dem Hintergrund der historischen Monate zwischen dem Mauerfall 1989 und dem letzten Spiel der DDR im September 1990 zeigt die Doku, wie sich die Schicksale der besten DDR-Fußballer innerhalb von Monaten in gänzlich unterschiedliche Richtungen entwickelten.KontaktBei Fragen zur "sportstudio"-Produktion "Go West" - Die letzte Elf der DDR" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioproduktionen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Go West! - Die letzte Elf der DDR" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokus/go-west-die-letzte-elf-der-ddr-100)- "sportstudio"-Produktionen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformation zu "Go West! - Die letzte Elf der DDR" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/go-west-die-letzte-elf-der-ddr)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Dokuserie "Go West" - Die letzte Elf der DDR" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/go-west-die-letzte-elf-der-ddr) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6353488