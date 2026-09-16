München (ots) -Der Funke der Rebellion ist entfacht: Als Haymitch Abernathy gezwungen ist, als Tribut bei den 50. Hungerspielen anzutreten, wird er unfreiwillig Teil einer gigantischen Inszenierung, hinter deren Glanz der Kampf ums Überleben steht.Während sich das Kapitol mit extravaganten Silhouetten, opulenten Kostümen und spektakulären Styles auf die große Show vorbereitet, sind die Tribute in der unberechenbaren Arena auf sich allein gestellt. Doch zwischen Bündnissen, Verlusten und dem Wunsch nach Freiheit steht längst mehr auf dem Spiel als nur das eigene Leben. Ab dem 19. November 2026 kehren die Spiele zurück auf die große Leinwand.DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der 24 Jahre vor den Ereignissen von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" auserwählt wird, um an den 50. Hungerspielen, dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum teilzunehmen. In einem von Misstrauen und politischer Spannung zerrissenen Panem wird ein noch erbarmungsloseres Jubiläums-Spiel alles für immer verändern.Im Prequel zur legendären "Die Tribute von Panem"-Saga steht ein sensationeller Cast im Rampenlicht der Arena: angeführt von Joseph Zada ("Solange wir lügen") und Ralph Fiennes ("Konklave") als Präsident Snow sowie mit Jesse Plemons ("Civil War"), Glenn Close ("Knives Out 3: Wake Up Dead Man"), Kieran Culkin ("Succession"), Elle Fanning ("Like A Complete Unknown"), Mckenna Grace ("All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You") und Maya Hawke ("Stranger Things"). Basierend auf Suzanne Collins aktuellem Bestseller "Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an", der sich nach dem Erscheinen im März 2025 allein in der ersten Woche bereits 5 Millionen Mal verkaufte, entzündet Regisseur Francis Lawrence erneut die Flamme des Widerstandes für Panem.Ab dem 08. Oktober kommt jede Woche ein Teil der "Die Tribute von Panem"-Reihe zurück in die Kinos - von den ersten Hungerspielen bis zu "The Ballad of Songbirds & Snakes": Eine einmalige Gelegenheit für Fans, die Geschichte von Katniss Everdeen, Präsident Snow und Panem erneut in ihrer ganzen Wucht auf der großen Leinwand zu erleben - und für neue Zuschauerinnen und Zuschauer, erstmals in die Welt der Distrikte einzutauchen.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSJulia Bartelt & Ian BroscheTel: 030 / 61 20 30 - 30/ - 67E-Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.de, Ian.Brosche@aim-pr.deOnline-PR:FRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien,Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6353496