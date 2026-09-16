Die Tagesgeldkonten in Deutschland sind so attraktiv, dass Volksbanken und Sparkassen die Konkurrenz deutlich spüren. Das hat Folgen. Was börseninteressierte Anleger am 18. August beobachten konnten, ist durchaus bemerkenswert: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist auf Mehrjahreshochs gestiegen, auch bei langlaufenden US-Staatsanleihen klettern die Renditen auf Niveaus, die Anleger seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. "Die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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