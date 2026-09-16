Die Bank of Japan steuert auf ihren höchsten Zinssatz seit drei Jahrzehnten zu. Für Anleger weltweit ist das brisant: Ein zu hawkischer Ton könnte den milliardenschweren Yen-Carry-Trade ins Wanken bringen, wie schon einmal im August 2024. Die Bank of Japan könnte am Freitag die Zinsen auf den höchsten Stand seit 31 Jahren anheben und weitere Erhöhungen signalisieren. Damit reiht sie sich in eine Serie großer Zentralbanken ein, die im Kampf gegen den Inflationsdruck durch steigende Ölpreise die Zinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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