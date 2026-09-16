Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger an den europäischen Börsen zurückgehalten. Dabei dürfte heute Abend weniger die eigentliche Entscheidung für Bewegung sorgen als vielmehr die Tonalität der Notenbank und ihre Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Der Fed ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Inflation nachhaltig auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen. Gleichzeitig sorgen die weiterhin hohen Energiepreise für neue Inflationsrisiken. Für die Fed geht es heute deshalb um mehr als nur um den Leitzins. Sie muss den Märkten glaubhaft vermitteln, wie sie die Inflation unter Kontrolle bringen will, ohne dabei die konjunkturellen Risiken aus den Augen zu verlieren.

Die Fed hat heute selbst die veröffentlichten US-Importpreise und Einzelhandelsumsätze in den Schatten gestellt. Die Anleger nahmen die Daten lediglich zur Kenntnis und dürften sie nach der Pressekonferenz der Notenbank noch einmal neu bewerten. Heute geht es weniger darum, was die Konjunkturdaten sagen, sondern darum, was die Fed aus ihnen macht.

Wieder stärker in den Fokus sind zur Wochenmitte die zuletzt unter Druck geratenen KI- und Halbleiteraktien gerückt. Nach den teilweise deutlichen Kursverlusten nutzten einige Investoren die niedrigeren Bewertungen bereits wieder für erste Käufe. Im DAX profitierten davon unter anderem Hochtief, Siemens Energy und Infineon. Die jüngsten Rückschläge im KI-Sektor haben damit zumindest teilweise ihren Schrecken verloren. Ob daraus bereits eine nachhaltige Gegenbewegung entsteht, dürfte allerdings auch davon abhängen, welche Signale die Fed heute Abend aussendet.

Deutlich schwerer tut sich dagegen weiterhin die Automobilbranche. Die sich eintrübenden Prognosen für den globalen Automarkt belasten die europäischen Hersteller und stellen die Hoffnungen auf eine baldige Erholung erneut infrage. Die Trendwende lässt damit weiter auf sich warten. Während also bei den zuletzt stark gefallenen Technologiewerten bereits wieder erste Käufer zugreifen, fehlen der Autobranche noch die Argumente für eine nachhaltige Rückkehr der Investoren.

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