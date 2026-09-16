ROUNDUP: Angst vor Eskalation auf der Arabischen Halbinsel

NEW YORK/SANAA/RIAD - Die jüngsten Ereignisse auf der Arabischen Halbinsel schüren Ängste vor einer Eskalation mit unüberschaubaren Folgen für den Welthandel. Der UN-Sicherheitsrat tagte bereits in einer zweiten Dringlichkeitssitzung zu den Entwicklungen im Jemen. Durch den Konflikt dort wurden seit Anfang des Monats UN-Schätzungen zufolge bereits mehr als 125.000 Menschen zur Flucht gezwungen.

ROUNDUP 3: CDU-Ministerpräsidenten stützen Merz



BERLIN - Die acht Ministerpräsidenten der CDU haben Bundeskanzler Friedrich Merz in der Debatte über seine politische Zukunft Rückendeckung gegeben. "Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die vier Tage vor zwei für die CDU schwierigen Landtagswahlen veröffentlicht wurde. Der Weg zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie führe über das Zuhören und politisches Handeln, nicht über Personaldiskussionen.

ROUNDUP: Von der Leyen will Kanada als assoziiertes Mitglied der EU

STRASSBURG - Kanada soll nach dem Willen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das erste "assoziierte Mitglied" der Europäischen Union werden. "Wir sehen die Welt mit den gleichen Augen", sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Europa und Kanada glaubten gemeinsam an die Demokratie und nicht daran, dass die Macht den Stärksten, Reichsten oder Lautesten gehöre.

USA: Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nu einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Im Juli waren die Erlöse noch um 0,5 Prozent gefallen.

IG Metall sieht Erholung und attackiert Arbeitgeber



FRANKFURT - Die Lage in der deutschen Industrie hellt sich nach Ansicht der IG Metall auf. 63 Prozent der Betriebsräte registrierten in den Branchen der Gewerkschaft eine gute oder sehr gute Kapazitätsauslastung, zeigt eine Befragung der IG Metall. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 58 Prozent berichten von guten bis sehr guten Aussichten in den kommenden Monaten, so die Betriebsräte-Umfrage der IG Metall, an der 2.457 Betriebe im Juli und August teilnahmen.

ROUNDUP: Rekorde beim Spritpreis - Entlastung schon zum 1. Oktober?

MÜNCHEN/BERLIN - Während die Spritpreise von Rekord zu Rekord klettern, arbeitet die Koalition an schnellen Entlastungen. Unionsfraktionschef Thorsten Frei will Sofortmaßnahmen zum 1. Oktober, wie er im "Frühstart" von RTL und ntv sagte. "Die Menschen brauchen jetzt nicht die Aussicht auf Entlastung, sondern sie brauchen Entlastung." Auch die SPD will schnelle Maßnahmen.

Eurozone: Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juli nicht ganz so stark gesunken wie erwartet. Im Vergleich zum Vormonat ging die Fertigung um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Bosch-Betriebsrat: 'So viel Wut und so viel Frust'



GERLINGEN - Die Stimmung bei den Beschäftigten des Zulieferers Bosch ist Betriebsratschef Frank Sell zufolge angespannt. Wegen des Arbeitsplatzabbaus und der Frage, wie es mit der deutschen Auto- und Zuliefererindustrie weitergehe, gebe es "so viel Wut und so viel Frust in den Mannschaften", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Unternehmensbereichs Mobility am Sitz des Konzerns in Gerlingen bei Stuttgart.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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