Dresden (ots) -Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), der führende Spezialist für Airbus Passagier-zu-Frachter-Umrüstungen (P2F), hat den fünften und letzten A330-200P2F-Frachter im Rahmen der aktuellen Vereinbarung mit EgyptAir Cargo an die ägyptische Fluggesellschaft ausgeliefert. Die Übergabe markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen EFW und EgyptAir Cargo, die vor fast 30 Jahren begann.Als Erstkunde (Launch Customer) des A330-200P2F-Programms hat EgyptAir besonders eng mit EFW zusammengearbeitet; die erste Auslieferung erfolgte im Jahr 2018. Mit diesem jüngsten Umbaufrachter hat EFW nun insgesamt neun Frachter verschiedener Airbus-Großraumflugzeug-Generationen für die ägyptische Fluggesellschaft erfolgreich an seinem Standort in Dresden umgerüstet und ausgeliefert."Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts ist ein weiterer Beleg für die starke Beziehung zwischen EgyptAir und EFW, die auf gegenseitigem Vertrauen, technischer Exzellenz und dem gemeinsamen Anspruch basiert, der wachsenden Nachfrage nach effizienten Luftfrachtlösungen gerecht zu werden", sagt Dr. Lee London, SVP Sales & Marketing. "Wir sind stolz darauf, die Frachtaktivitäten von EgyptAir mit leistungsfähigen und effizienten Frachtflugzeugen zu unterstützen, und danken dem Team für das anhaltende Vertrauen in unsere Expertise.""Die erfolgreiche Auslieferung dieses Airbus A330-200P2F ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit EFW. Wir schätzen die Fachkompetenz, das Engagement und die enge Zusammenarbeit beider Teams während des gesamten Programms sehr. Unsere langjährige Partnerschaft mit EFW hat für uns einen hohen Wert, und wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter auszubauen", sagt Kapitän Ihab Eltahtawy, CEO und Chairman.Pressekontakt:Elbe Flugzeugwerke GmbHAnne SchneiderLeiterin UnternehmenskommunikationM. +49 171 5572 188anne.schneider@efw.aeroOriginal-Content von: Elbe Flugzeugwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181870/6353539