Die SAP-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder eindrucksvoll zurück und notiert aktuell bei rund 186 €. Bereits in meiner Analyse vom August hatte ich nach dem erfolgreichen Befreiungsschlag über 174,70 und 179,36 € die noch offene Kurslücke im Bereich um 195 € als nächstes Ziel ausgerufen. Zwischenzeitlich wurde die Unterstützungszone nochmals getestet, doch die Käufer übernahmen erneut das Ruder. Der Tageschart bleibt damit konstruktiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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