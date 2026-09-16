Der US-Einzelhandel hat im August deutlich mehr Fahrt aufgenommen als gedacht. Das US-Handelsministerium meldete ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, während Volkswirte im Schnitt nur 0,8 Prozent auf dem Zettel hatten. Zum Vergleich: Im Juli waren die Erlöse noch um 0,5 Prozent abgerutscht. Benzinpreise treiben das Ergebnis Klammert man die schwankungsanfälligen Fahrzeugverkäufe heraus, fällt das Bild sogar noch stärker aus. Ein Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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