Microsoft will Probleme beheben, die sich mit dem letzten Update für Windows 10 und 11 eingeschlichen haben. Deshalb veröffentlicht das Unternehmen jetzt ein Notfall-Update. Was in dem Patch steckt. Am 8. September 2026 hat Microsoft ein neues Update für Windows 10 und 11 ausgerollt. Das September-Update hat allerdings nicht nur Verbesserungen mit sich gebracht. Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung berichteten einige User:innen, dass sie Probleme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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