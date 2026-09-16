Bei der Deutschen Telekom sprechen derzeit alle sechs erfassten Analysten eine Kaufempfehlung aus, wobei das durchschnittliche Kursziel von 35,84 Euro rund 24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Neben dem Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sorgen die Expansion auf dem polnischen Glasfasermarkt und das zuletzt erzielte Umsatzwachstum für Aufmerksamkeit. Am 5. November 2026 stehen die Zahlen zum dritten Quartal an, die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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