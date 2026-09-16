Baden-Baden (ots) -Kick-Off für neu aufgesetztes Netzwerk / Kultur gemeinsam mit kulturellen Einrichtungen und Vereinen aus dem Südwesten sichtbar, hörbar und fühlbar machenAm 15. September lud SWR Kultur sein Netzwerk an Kulturpartnern ins Baden-Badener Medienzentrum ein. Hintergrund ist die Neuauflage der Verträge nach dem Übergang von SWR2 zu SWR Kultur. Im Talk mit u. a. Anke Mai (Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate) und Wolfgang Gushurst (Hauptabteilungsleiter Kultur und Wissen) sowie durch Präsentationen der unterschiedlichen Ausspielwege gab es spannende Einblicke in die Welt von SWR Kultur und die Arbeit der Redaktionen. Moderiert hat Markus Brock. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, untereinander und mit Macher:innen von SWR Kultur ins Gespräch zu kommen.Anke Mai: "Kultur ist Partnerschaft"Anke Mai, Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate, betonte, wie wichtig Kulturpartnerschaften für den SWR und auch für die Kulturschaffenden sind: "Kultur ist Partnerschaft." Das SWR Kultur Partner-Netzwerk ist ein vertraglich geregeltes Bekenntnis zueinander - SWR Kultur bekennt sich zu den Kulturschaffenden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, und die Kulturschaffenden sich zu SWR Kultur. Die redaktionelle Hoheit bleibt dabei unangetastet. Aktuell gibt es rund 125 Kulturpartner.Weitere Informationen unter: http://swr.li/kulturpartner-baden-badenFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6353544