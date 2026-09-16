Köln (ots) -Andrea Schafarczyk (51) bleibt WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur und Ingmar Cario (47) wird neuer WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. Der WDR-Rundfunkrat folgte damit den Personalvorschlägen von Intendantin Dr. Katrin Vernau. In seiner heutigen Sitzung (16.09.2026) bestätigte das Gremium Andrea Schafarczyk mit 42 von 46 abgegebenen Stimmen für eine weitere fünfjährige Amtszeit als Direktorin. Ingmar Cario wurde mit 41 von 46 der abgegebenen Stimmen zum Direktor berufen. Ingmar Cario war bisher Hauptabteilungsleiter des Bereichs Programmmanagement im WDR und hatte - nachdem Jörg Schönenborn das Amt abgegeben hatte - kommissarisch die Leitung der Direktion übernommen.Rolf Zurbrüggen, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrates: "Der Rundfunkrat ist überzeugt, dass Andrea Schafarczyk und Ingmar Cario mit ihrer Programm- und Führungserfahrung die Weiterentwicklung des WDR-Angebots erfolgreich vorantreiben werden. Dazu gehört, die Reformziele im Programm konsequent umzusetzen, die Regionalität zu stärken sowie die Kräfte auf weniger und dafür starke und unverwechselbare Angebote zu konzentrieren. Gleichzeitig gilt es, die Angebote für neue Zielgruppen zu öffnen und insbesondere diejenigen besser anzusprechen, die der WDR bislang noch nicht ausreichend erreicht. Der Rundfunkrat erwartet dabei, dass die Veränderungsprozesse transparent gestaltet und sowohl die Gremien als auch die Mitarbeitenden frühzeitig und kontinuierlich einbezogen werden."WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Andrea Schafarczyk und Ingmar Cario fortsetzen zu können. Beide entwickeln unser Programmangebot in Zeiten der tiefgreifenden digitalen Transformation konsequent weiter - kompetent, innovationsfreudig und immer mit Blick auf die veränderte Mediennutzung der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Mit Weitsicht, Mut zur Veränderung und einem klaren, verantwortungsvollen Führungsstil werden sie den WDR gemeinsam im Team mit der gesamten Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden in die Zukunft führen."Andrea Schafarczyk: "Ich danke dem Rundfunkrat sehr für das Vertrauen. Der WDR ist für mich stark, wenn er fest in Nordrhein-Westfalen verwurzelt ist und zugleich die Medienwelt von morgen aktiv mitgestaltet. In meiner zweiten Amtszeit möchte ich weiter daran arbeiten, unsere regionale Stärke, Kultur, Aktualität und gesellschaftliche Debatte mit Kreativität, Neugier und Innovationskraft weiterzuentwickeln - und dafür zu sorgen, dass unsere Angebote dort sichtbar und auffindbar sind, wo Menschen Medien nutzen. Das gelingt nur im Austausch mit den Menschen und mit großem Respekt vor allen, die diesen WDR jeden Tag tragen."Ingmar Cario: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des WDR-Rundfunkrats. Jetzt kommt es darauf an, den Wandel des WDR noch schneller und konsequenter voranzutreiben: mit hintergründigem Journalismus, einem Innovationsschub für unser Programm und im engen Austausch mit der Produktionsbranche und den Kreativen im Land. Gemeinsam wollen wir starke digitale Angebote schaffen, die in unserer komplexen Zeit Orientierung geben, Menschen verbinden und auch junge Menschen begeistern. Dabei können Andrea Schafarczyk und ich auf so viele tolle und engagierte Kolleginnen und Kollegen im WDR bauen, mit denen wir daran arbeiten werden."Vita Andrea SchafarczykAndrea Schafarczyk leitet seit April 2022 die Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur. In dieser Funktion verantwortet sie u. a. die WDR-Landesprogramme mit den elf Regionalstudios und der Landespolitik, die medienübergreifenden Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft sowie die sieben WDR-Radiowellen und die vier Musikensembles. In ihrer ersten Amtszeit hat sie die strategische Weiterentwicklung des WDR zu einem modernen, digitalen Medienhaus maßgeblich mitgestaltet. Unter anderem trieb sie die Neuausrichtung der regionalen Programmangebote im Land voran. Sie stellte den Bereich Kultur und Gesellschaft neu auf und entwickelte die Radiowellen WDR 2 und WDR 4 sowie die jungen Radioprogramme weiter, um diese konsequent auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten auszurichten. Auf ARD-Ebene gestaltete sie den Aufbau und die Entwicklung der Kompetenzcenter aktiv mit und setzte damit wichtige Impulse für eine vernetzte und effizientere Zusammenarbeit innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien. Seit 2024 koordiniert Andrea Schafarczyk zudem die ARD-Distribution, die sich in der ARD um Distributionskooperationen und um strategische Distributionsthemen kümmert. Bevor sie 2022 als Direktorin zum WDR kam, verantwortete sie als medienübergreifende Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks zahlreiche Change-Projekte des Senders. Von 2015 bis 2020 war sie Chefredakteurin bei Radio Bremen. Ihre journalistischen Wurzeln hat die aus Essen stammende Diplom-Journalistin im WDR. Während und nach ihrem Studium an der Uni Dortmund war sie 16 Jahre lang für den WDR tätig - unter anderem als Wortchefin von 1LIVE, Leiterin der Musik- und Eventredaktion der Welle, Referentin, Redakteurin und Reporterin.Vita Ingmar CarioIngmar Cario leitete seit 2018 die Hauptabteilung Programmmanagement Information, Fiktion und Unterhaltung und war unter anderem zuständig für das WDR Fernsehen, den ARD-Sender ONE, die WDR Mediathek und mitverantwortlich für die Angebotssteuerung im WDR. Seit 2020 war er stellvertretender WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung und leitete die Direktion seit April 2026 kommissarisch. In der Direktion entstehen Dokumentationen und Polit-Talks, investigative Magazine, Nachrichten aus aller Welt, aus Deutschland und dem Westen, Filme und Serien sowie Unterhaltungsshows, die Sportschau oder Die Sendung mit der Maus. 2025 übernahm Ingmar Cario zusätzlich die Leitung der ARD-Koordination Dokumentation und ist als Koordinator verantwortlich für die Steuerung aller dokumentarischen Angebote der ARD. Geboren 1978 im Osten Berlins, arbeitete Ingmar Cario nach Studium und WDR-Volontariat unter anderem als Redakteur im ARD-Morgenmagazin sowie in der Chefredaktion Fernsehen und war verantwortlicher Redakteur für den ARD-Presseclub und die ARD-Wahlberichterstattung. Nach seinem Wechsel in das Programmmanagement war Ingmar Cario unter anderem als verantwortlicher Projektleiter zuständig für den crossmedialen Umbau und den digitalen Wandel in den Programmdirektionen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6353543