Die neuen Funktionen helfen Unternehmen dabei, den Übergang von fragmentierten Informationen zu selbstbewussten Maßnahmen zu vollziehen und dabei den Menschen die Kontrolle zu überlassen

Diligent, der führende Anbieter von KI-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), gab heute auf der Gartner Enterprise Risk, Audit and Compliance Conference (ERAC) eine bedeutende Erweiterung seiner nativen KI-Plattform Diligent One bekannt.

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"In vielen Unternehmen wird die GRC-Arbeit durch fragmentierte Systeme, manuelle Koordination und zeitaufwändige Berichtsprozesse gebremst", sagte Brian Stafford, Präsident und CEO von Diligent. "Unsere neuesten agentenbasierten Funktionen helfen Teams, diese Komplexität zu überwinden, indem sie Zusammenhänge herstellen, das Wesentliche hervorheben und eine schnellere Umsetzung vorantreiben wobei Governance und fachliches Urteilsvermögen stets im Mittelpunkt stehen."

Ein Orchestrierungsagent, der Aufgaben und Genehmigungen koordiniert

Der Orchestrierungsagent in Diligent One bietet GRC-Fachleuten eine Schnittstelle in natürlicher Sprache zur Koordination von Audit- und Risikoaufgaben. Anstatt lediglich Fragen zu beantworten, ermöglicht er es den Nutzern, ihre Anforderungen zu beschreiben, und leitet die Aufgaben an die richtigen spezialisierten Agenten weiter, um Workflows auszuführen. Die Agenten basieren auf den vernetzten GRC-Daten von Diligent One und verfügen somit über das Fachwissen, um Workflows über den gesamten Audit- und Risikolebenszyklus hinweg auszuführen. Dabei automatisieren sie die Arbeiten, die Fachleute ausbremsen, ohne jedoch das menschliche Urteilsvermögen zu ersetzen.

Mithilfe von Diligent One leisten spezialisierte Agenten Folgendes:

Sie unterstützen Risikoteams beim Übergang von periodischen Bewertungen zu einem kontinuierlichen Management, indem sie direkt in Diligent Enterprise Risk Management arbeiten. Der Agent überwacht Risikodaten, bereinigt Datensätze, koordiniert Bewertungen, verfolgt überfällige Maßnahmen, eskaliert Probleme und deckt aufkommende Risiken auf.

Sie helfen internen Audit-Teams dabei, Audits schneller zu planen und durchzuführen, iSie helfen internen Audit-Teams dabei, Audits schneller zu planen und durchzuführen, indem sie manuelle Vorbereitungsarbeiten in dialogorientierte Workflows in Diligent Audit umwandeln. Der Agent identifiziert relevante Risiken, ordnet sie den Audit-Zielen zu, verknüpft bestehende Kontrollen und unterstützt die Sammlung von Belegen, die Prüfung sowie die Erarbeitung von Ergebnissen.

Darüber hinaus wandelt die KI-Berichterstellung aktuelle Risiko- und Kontrolldaten auf Abruf in vorlagefertige Berichte und Erkenntnisse für den Vorstand um. Mithilfe von dialogorientierten Eingabeaufforderungen oder Vorlagen können Teams wichtige Erkenntnisse schnell herausarbeiten und innerhalb von Minuten statt Tagen ausgefeilte, sichere und mit Quellenangaben versehene Berichte erstellen wodurch sich der Zeitaufwand für das manuelle Zusammenstellen von Daten, Erkenntnissen und Präsentationen erheblich reduziert.

"Risiko- und Audit-Teams sind aufgefordert, über das Geschehene von gestern hinauszuschauen und dem Unternehmen die Erkenntnisse zu liefern, die es benötigt, um heute und morgen bessere Entscheidungen zu treffen", sagte Scott Bridgen, General Manager, Risk Audit bei Diligent. "Das bedeutet den Übergang von statischer, punktueller Berichterstattung zu einer kontinuierlichen Überwachung, die Veränderungen in Echtzeit erkennt und Maßnahmen auslöst mit dem richtigen Maß an Aufsicht, Genehmigung und Rechenschaftspflicht."

KI, die wie ein GRC-Experte argumentiert

Die Grundlage von Diligent One bildet das "GRC-Gehirn" eine vernetzte Intelligenzebene, die Vorschriften, Verpflichtungen, Richtlinien, Kontrollen, Risiken, Belege und Maßnahmen miteinander verknüpft. Durch die Verknüpfung dieser Informationen vermittelt das GRC-Gehirn den Agenten das Fachwissen, um wie ein erfahrener GRC-Experte zu arbeiten ausgestattet mit einem umfassenden Verständnis dafür, wie Informationen unternehmensweit miteinander in Zusammenhang stehen.

Diese vernetzte Intelligenz versetzt die Agenten von Diligent One in die Lage, Beziehungen zu durchdenken, um präzisere Erkenntnisse zu liefern und die Gründe für die Empfehlungen klar zu erläutern. Das Ergebnis sind praktische, umsetzbare Erkenntnisse, die GRC-Teams dabei helfen, Arbeitsschwerpunkte zu setzen, potenzielle Lücken aufzudecken und effizienter auf aufkommende Risiken zu reagieren. Das GRC-Gehirn wird ab Oktober in ausgewählten Diligent-Lösungen verfügbar sein.

Diligent präsentiert seine neuesten agentenbasierten Funktionen auf der Gartner ERAC in Dallas vom 15. bis 16. September am Stand 201.

Erfahren Sie mehr über die KI-Fähigkeiten von Diligent unter www.diligent.com/platform/diligent-ai

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter von KI-Lösungen im Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC) und unterstützt mehr als 1 Million Nutzer sowie 700.000 Vorstandsmitglieder dabei, Risiken zu klären und die Unternehmensführung zu verbessern. Die Diligent One Platform bietet Fachleuten, der Führungsetage und dem Vorstand einen konsolidierten Überblick über ihre gesamte GRC-Praxis, sodass sie Risiken effektiver managen, mehr Widerstandsfähigkeit aufbauen und schneller bessere Entscheidungen treffen können. Erfahren Sie mehr unter diligent.com. Folgen Sie Diligent auf LinkedIn und Facebook.

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