Hannover (ots) -Media OutReach Newswire - Halle 12, Stand C08: JAC Motors nimmt zum zweiten Mal an der IAA Transportation teil. Im Mittelpunkt steht die Europapremiere des Elektrotransporters SUNRAY PRO. Das Nutzfahrzeuggeschäft von JAC Motors entwickelt sich dabei vom reinen Fahrzeuganbieter zum Partner im europäischen Ökosystem für grüne Logistik - mit dem Ziel, die Elektrifizierung europäischer Nutzfahrzeugflotten zu unterstützen und CO2-arme, intelligente Lösungen für die urbane Logistik in Europa bereitzustellen.Pressekonferenz: For Greener Cities, NOW!Am Pressetag, dem 14. September, veranstaltete JAC Motors an seinem Messestand unter dem Motto "For Greener Cities, NOW!" eine Pressekonferenz und präsentierte dem europäischen Markt vier elektrifizierte Modelle. Partner, Flottenbetreiber und Fachmedien aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und weiteren Ländern nahmen daran teil.Auf der Pressekonferenz erklärte Oscar Yu, General Manager von JAC International, dass Europa ein Schlüsselmarkt für die globale Expansion des Unternehmens sei. JAC-Nutzfahrzeuge sind bereits in Deutschland, Spanien, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweden und der Schweiz vertreten. Bis 2028 soll eine flächendeckende Präsenz in Europa erreicht werden. Seit der IAA Transportation 2024 hat JAC eine Tochtergesellschaft in Europa gegründet und ein lokalisiertes Vertriebs- und Servicesystem in 13 Ländern aufgebaut. Dazu gehören 8 regionale strategische Partner, mehr als 50 autorisierte Vertriebsstandorte und über 100 Kundendienststandorte. In Spanien erreicht JAC im Segment mittelschwerer Elektro-Lkw einen Marktanteil von 41 % und belegt damit den ersten Platz. (Quelle: Zulassungsdaten der spanischen Generaldirektion für Verkehr (DGT), Januar-Juni 2026.)Die Lösungen von JAC für europäische Kunden gehen über die Fahrzeuge selbst hinaus. Die italienische Tochtergesellschaft von JAC fungiert als regionales Ersatzteilzentrum und deckt Lagerhaltung, Service und technischen Support, Kundenbetreuung sowie Marketing ab. Im Finanzierungsbereich arbeitet JAC unter anderem mit Santander zusammen und bietet Finanzierungsleasing, Operating Leasing, PCP (Personal Contract Purchase)/TCM (Trade Cycle Management) sowie flexible Ratenzahlungsmodelle für Flotten und Privatkunden an. Bei Komplettfahrzeuglösungen kooperiert JAC mit Aufbauherstellern wie Infore Environment und deckt damit unter anderem Kühltransporte, kommunale Reinigung, Rettungseinsätze und weitere Spezialanwendungen ab.Die Pressekonferenz zeigte zudem die Fortschritte von JAC in Europa: JAC Motors Italy hat den Betrieb aufgenommen, das deutsche Händlernetz nimmt Gestalt an und das Ersatzteillogistiksystem deckt bereits ganz Deutschland ab. Während sich das Europageschäft von JAC zunehmend vom Aufbau der Marktpräsenz in den operativen Alltag verlagert, haben sich auch die Gespräche am Messestand gegenüber 2024 deutlich verändert. Heute geht es direkt um den Betrieb: Reicht die Reichweite aus? Wie lange dauert das Laden? Kann dieses Fahrzeug die Flottenkosten senken?JAC wird die Einführung weiterer Produkte und den Ausbau seiner Vertriebskanäle fortsetzen und strebt bis 2028 eine flächendeckende Präsenz auf dem europäischen Markt an. Mit einem vollständigen elektrifizierten Produktportfolio und lokalisierten Servicekapazitäten will das Unternehmen den Wandel hin zu einer grünen urbanen Logistik in Europa unterstützen.Pressekontakt:Ada Zhangjacmotors@jac.com.cnOriginal-Content von: JAC Motors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183429/6353553