Frankfurt (ots) -



Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat alle enttäuscht, die eine wegweisende Rede erwartet haben. Eine, die nicht nur die Herausforderungen der EU beschreibt, sondern aufzeigt, wie sie zu bewältigen sind. Stattdessen gab es die erwartbaren Botschaften. Unterstützend in Richtung der Ukraine, ablehnend in Richtung Russland. Und natürlich den Appell, dass die EU mehr für die eigene Sicherheit sorgen muss. Allerdings verbunden mit einem schwer verständlichen Vorschlag für einen Sicherheitsmechanismus statt mit Antworten auf die russischen Übergriffe. Selbst das Herausragende der Ansprache, Kanada zu einem assoziierten EU-Mitglied zu machen, birgt mehr Probleme als Lösungen. Zum einen haben die 27 EU-Staaten im Zusammenhang mit der Ukraine einen ähnlichen Vorschlag verworfen. Zum anderen haben noch immer nicht alle EU-Mitglieder das längst mit Kanada beschlossene Handelsabkommen Ceta ratifiziert. Mal wieder könnte Ursula von der Leyen mehr versprochen haben, als sie halten kann.



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