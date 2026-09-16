Die deutschen Großbanken Deutsche Bank, Commerzbank stehen Mitte September ebenso wieder im Fokus der Anleger wie Deutschlands größter Mischkonzern Siemens. Während bei den beiden Banken insbesondere die Zinsentwicklung und die laufenden Übernahmepläne bei der Commerzbank eine Rolle spielen, richtet sich der Blick bei Siemens auf die weitere operative Entwicklung. Deutsche Bank-Aktie Die Aktie notiert aktuell bei rund 33,48 Euro. Das durchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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