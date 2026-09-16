Die Auszeichnung bekräftigt das Engagement der EBC Financial Group für regulatorische Rechenschaftspflicht und eine konsistente Ausführung für Kunden, die auf schnelllebigen Märkten agieren

LIMASSOL, Zypern, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) wurde bei den Global Forex Awards 2026 - Retail als "Best CFD Provider - Global" ausgezeichnet. Damit baut die Gruppe ihre internationale Anerkennung weiter aus und bekräftigt ihr Engagement für einen zuverlässigen Zugang zu den globalen Märkten, während sie gleichzeitig die regulatorischen und infrastrukturellen Standards ihrer Handelsumgebung weiter stärkt.

Die Global Forex Awards zählen zu den meistbeachteten Award-Programmen der weltweiten Devisenhandelsbranche für Privatkunden. Bei den Awards 2026 gingen mehr als 25.000 Stimmen aus der Öffentlichkeit ein, die höchste Beteiligung in der Geschichte der Awards. Die Preisträger wurden in globalen und regionalen Kategorien für Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Nordafrika ausgezeichnet.

Für EBC spiegelt die Auszeichnung als "Best CFD Provider - Global" eine übergeordnete Priorität wider: den Aufbau eines Handelsumfelds, in dem regulatorische Disziplin, eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und eine konsistente Ausführung zusammenwirken, insbesondere angesichts zunehmend komplexer Marktbedingungen.

Regulatorische Rechenschaftspflicht als Grundlage von Vertrauen

Die operativen Einheiten der EBC verfügen über Finanzlizenzen, die auf die Produkte und Kunden abgestimmt sind, für die sie jeweils zugelassen sind, wobei ihr regulatorischer Status unabhängig überprüfbar ist und nicht lediglich behauptet wird. Kundengelder werden auf getrennten Konten verwahrt, die von den eigenen Betriebsmitteln der Gruppe getrennt und durch eine über die institutionellen Versicherer der Gruppe abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung zusätzlich geschützt sind. Jede Einheit agiert innerhalb des spezifischen regulatorischen Rahmens ihres jeweiligen Rechtsraums. Dies entspricht der Auffassung der EBC, dass Rechenschaftspflicht auf Ebene der einzelnen Einheiten verankert sein muss und nicht auf Gruppenebene geltend gemacht werden kann.

Infrastruktur auf institutionellem Niveau, die allen Kunden zur Verfügung steht

EBC ist mit mehr als 50 Tier-1-Liquiditätsanbietern aus dem Banken- und Nichtbankensektor verbunden und bündelt Interbank-Kurse zu Raw-ECN-Spreads ab 0,0 Pips mit einer Markttiefe von fünf Ebenen. Die durchschnittliche Orderausführung erfolgt in weniger als 20 Millisekunden, mehr als 87,6 % der Orders werden zu verbesserten Kursen ausgeführt, und die Systemstabilität liegt bei 98,75 %. Berechtigte professionelle Kunden erhalten außerdem Zugang zu Liquiditäts-Clearing-Konten mit einem Hebel von bis zu 100:1, während Händler mit hohem Handelsvolumen den EBC Private Room nutzen können, einen speziellen Kanal, der darauf ausgelegt ist, Handelsinformationen vor gezieltem Markttargeting zu schützen.

Das Angebot umfasst Devisen, Rohstoffe, Indizes, Edelmetalle und Energie sowie US-Aktien und ETFs in mehr als 100 Ländern und wird durch das internationale Netzwerk lokaler Teams von EBC unterstützt.

"Die Auszeichnung als 'Best CFD Provider - Global' ist von großer Bedeutung, da sich die Qualität des CFD-Handels letztlich daran misst, was Kunden beim Markteintritt erleben: die Zuverlässigkeit ihres Zugangs, die Konsistenz der Ausführung und die Bedingungen, die ihnen bei schnellen Marktbewegungen zur Verfügung stehen", so Andria Phiniefs, Marketing Director bei der EBC Financial Group.

"Unsere Aufgabe ist die kontinuierliche Stärkung der Infrastruktur und der Dienstleistungen, die diesem Erlebnis zugrunde liegen. Während EBC international weiter wächst, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, globalen Marktzugang mit hohen operativen Standards auf institutionellem Niveau und lokaler Expertise zu verbinden, damit unsere Kunden Chancen an verschiedenen Märkten mit größerer Zuversicht nutzen können."

Eine internationale Auszeichnung, die von einer zunehmend engagierten Trading-Community getragen wird

Die Global Forex Awards - Retail sind gemeinsam mit einer zunehmend versierten globalen Trading-Community gewachsen. Mit mehr als 25.000 öffentlichen Stimmen, die im Rahmen des Programms 2026 abgegeben wurden, und fast 295.000 verifizierten Stimmen, die bisher bei den Holiston Media Awards verzeichnet wurden, erzielten die Awards in diesem Jahr die bislang höchste Beteiligung.

Archie Humphries, Director von Holiston Media, äußerte sich zu den Gewinnern des Jahres 2026 wie folgt: "Die Global Forex Awards 2026 - Retail haben erneut gezeigt, wie viel herausragende Leistung in der gesamten Branche zu finden ist. Viele bekannte Namen und einige neue Gesichter konnten dabei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Die diesjährigen Preisträger hinterlassen weiterhin ihre Spuren in der Branche und werden nun von einer gesteigerten Markenbekanntheit, höherer Glaubwürdigkeit und einem größeren Vertrauen seitens ihrer Trader und Branchenkollegen profitieren."

Aufbauend auf einem Jahr weltweiter Anerkennung

Mit dieser jüngsten Auszeichnung setzt EBC eine erfolgreiche Reihe internationaler Anerkennungen im Jahr 2026 fort. Anfang dieses Jahres erhielt die EBC bei den World Finance Forex Awards 2026 zwei internationale Auszeichnungen und wurde dort als "Most Trusted FX Broker" und "Best CFD Broker" ausgezeichnet, womit die Gruppe bereits im vierten Jahr in Folge von World Finance gewürdigt wurde. Gemeinsam unterstreichen diese Auszeichnungen die sich ergänzenden Aspekte der Entwicklung von EBC: das Vertrauen und die Beständigkeit, die von einem globalen Finanzdienstleister erwartet werden, sowie die Infrastruktur, die Ausführung und die Marktbedingungen, auf denen das Angebot beruht.

Mit zunehmender Vernetzung der Handelsmärkte und dem Zugang der Kunden zu einer immer größeren Bandbreite globaler Möglichkeiten investiert EBC weiterhin in Technologie, operative Resilienz, regulatorische Compliance, eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und die Kundenbetreuung und baut gleichzeitig ihre Präsenz in wichtigen Märkten aus. Heute betreut EBC Kunden in mehr als 100 Ländern, verfügt über mehr als 5 Millionen registrierte Nutzer und verzeichnet ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von mehr als 390 Milliarden US-Dollar. Unterstützt wird EBC dabei von regulierten Einheiten, die in wichtigen Finanzzentren tätig sind, sowie von lokalen Teams, die in den verschiedenen Regionen Marktinformationen und Unterstützung bereitstellen.

Die Auszeichnung "Best CFD Provider - Global" bei den Global Forex Awards 2026 - Retail steht somit für mehr als nur die Leistung einer einzelnen Produktkategorie. Sie spiegelt den Standard wider, den die EBC im Zuge ihrer globalen Expansion aufrechterhalten möchte: regulatorische Rechenschaftspflicht, eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und zuverlässiger Marktzugang für alle Kunden.

Weitere Analysen von EBC finden Sie unter: www.ebc.com.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die Global Forex Awards - Retail

Die Global Forex Awards - Retail, die inzwischen zum achten Mal vergeben werden, zeichnen Broker und Fintech-Unternehmen aus, die sich in der weltweiten Devisenhandelsbranche für Privatkunden durch herausragende Leistungen auszeichnen. Die Awards werden in weltweiten und regionalen Kategorien vergeben, darunter Kategorien für Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Nordafrika.

Die Awards werden von Holiston Media organisiert, einem Unternehmen, das internationale Auszeichnungsprogramme sowohl im Privatkundenbereich als auch im B2B-Finanzdienstleistungssektor durchführt, darunter die Global Forex Awards - Retail, die Global Forex Awards - B2B, die Online Money Awards und die Professional Trader Awards.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group ("EBC") ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Einheiten, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius, Südafrika und weiteren Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als "Best Trading Platform" und "Most Trusted Broker" ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den führenden Brokern geführt - und genießt Vertrauen für seine Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert; die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Im Kern von EBC steht ein Team von Branchenveteranen mit insgesamt über 40 Jahren Erfahrung bei großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und setzt seine wirkungsvollen Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften fort - insbesondere mit der Initiative "United to Beat Malaria" der UN Foundation, dem Department of Economics der University of Oxford und einer Vielzahl weiterer Partner, um Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

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