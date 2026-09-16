FRANKFURT, Deutschland, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- THINKCAR hat auf der Automechanika Frankfurt 2026 das THINKCAR T394 AI vorgestellt, sein Flaggschiff unter den KI-gestützten Diagnosetablets, und damit die europäische Premiere des Produkts gefeiert. Das T394 AI soll ab Oktober 2026 über autorisierte THINKCAR-Händler erhältlich sein.

THINKCAR T394 AI feiert auf der Automechanika Frankfurt sein europäisches Debüt - unterstützt vom KI-Diagnoseagenten Tyler

Herzstück des T394 AI ist Tyler, der KI-Diagnoseagent von THINKCAR. Er unterstützt Werkstatttechniker dabei, von der Fehlererkennung zu konkreten Entscheidungen über Reparaturmaßnahmen zu gelangen. Statt lediglich Diagnosefehlercodes anzuzeigen, analysiert Tyler Fahrzeugdaten, ermittelt wahrscheinliche Ursachen und liefert direkt in der Werkstatt Diagnoseergebnisse und Hinweise zur Reparatur.

Das System ermöglicht eine umfassende Diagnose des gesamten Fahrzeugs - vom Antriebsstrang über Fahrwerk und Karosserie bis hin zu Systemen von Elektrofahrzeugen. Dabei gleicht es die während der Diagnose erfassten Live-Daten mit den für den normalen Fahrzeugbetrieb typischen Werten ab. Darüber hinaus kann das System auf Basis des Kilometerstands und historischer Verschleißdaten frühzeitig auf anstehende Wartungsmaßnahmen hinweisen.

Tyler basiert auf ThinkLLM, dem hauseigenen KI-Modell von THINKCAR für die Fahrzeugdiagnose, und wird über ThinkClaw koordiniert, eine Multi-Agenten-Architektur für Systemdiagnose, Wartung, Fehleranalyse und die Navigation im TCOS. Seine Empfehlungen werden durch umfangreiche Datenressourcen aus dem Automobilbereich unterstützt, darunter Ersatzteildaten, standardisierte Reparaturverfahren und Diagnosefälle.

Am 9. September veranstaltete THINKCAR die Pressekonferenz "Next-Gen AI Diagnostics - How Artificial Intelligence is Shaping the Future of Automotive Diagnostics & Maintenance" in Halle 9.0, Ebene 1, im Esprit Room. Im Rahmen des Events wurden die KI-Architektur und der Diagnose-Workflow von Tyler vorgestellt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Nicole Ren, Vertriebsleiterin bei THINKCAR Europe, und George Chen, Leiter der KI-Forschung und -Entwicklung.

An der Veranstaltung nahmen außerdem rund 40 THINKCAR-Händler und -Unternehmenskunden teil. Dies zeigt das große Interesse der Vertriebspartner im Vorfeld der für Oktober geplanten Markteinführung.

Besucher der Halle 9.0, Stand D40, können während der gesamten Automechanika Frankfurt Live-Demonstrationen des THINKCAR T394 AI sowie von Tyler erleben.

THINKCAR wurde 2019 gegründet und bietet Lösungen für die Fahrzeugdiagnose in den Bereichen Diagnosegeräte, TPMS, ADAS-Kalibrierung, Elektrofahrzeugdiagnose und Remote-Service-Plattformen an. Das Unternehmen ist heute in mehr als 200 Ländern und Regionen vertreten.

Medienkontakt:

Lynn Liao

https://thinkcar.com/

Marketing@thinkcar.com

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edaec663-757c-432f-8bde-49a8e1093b1f