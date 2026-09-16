Der weltgrößte Batteriehersteller CATL verliert an zwei Tagen zehn Prozent seines Wertes. Gerüchte über Produktionskürzungen und wachsender Wettbewerb durch Autobauer wie Li Auto schüren die Sorgen der Anleger. Die Aktien von Contemporary Amperex Technology, kurz CATL, fielen am Mittwoch in Shenzhen um weitere 3,4 Prozent, die Gesamtverluste der vergangenen zwei Handelstage kletterten auf rund zehn Prozent. Im vergangenen Monat häufte sich der Verlust auf fast ein Viertel des Unternehmenswertes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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