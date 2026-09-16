JINHUA, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. hat angekündigt, dass die globale "$15 Brushless Storm"-Promotion am 30. September 2026 endet. Werkzeugimporteure, Distributoren, Großhändler und Bau- und Engineering-Unternehmen haben damit letztmalig die Möglichkeit, von den für das dritte Quartal geltenden Aktionskonditionen zu profitieren.



Endspurt für SALIs globale "$15 Brushless Storm"-Promotion

Die am 1. Juli gestartete Kampagne umfasst neben dem bürstenlosen Akku-Bohrschrauberset von SALI auch ausgewählte Industriewerkzeuge und Verbrauchsmaterialien für globale B2B-Käufer.

Im Rahmen der Promotion können berechtigte Kunden das leistungsstarke bürstenlose Akku-Bohrschrauber-Set von SALI zum Aktionspreis von 15 US-Dollar pro Set erwerben. Der Bohrschrauber erreicht ein maximales Drehmoment von bis zu 80 N·m und verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Motor, der für anspruchsvolle professionelle Anwendungen ausgelegt ist.

Das Set umfasst den Bohrschrauber, einen Hochleistungsakku und ein Schnellladegerät. Auf den Akku gewährt SALI eine zweijährige Garantie. Damit möglichst viele Kunden von dem Angebot profitieren können, ist der Kauf auf fünf Sets pro Konto bzw. Kundenkonto begrenzt.

Neben Akkuwerkzeugen bietet SALI auch attraktive Mengenpreise und Paketangebote für ausgewählte Produktkategorien an. Dazu gehören unter anderem Industriegeneratoren, robuste Trennscheiben für den Straßenbau, lasergeschweißte Diamant-Kernbohrer, professionelle Bauwerkzeuge und Zubehör für Elektrowerkzeuge.

"Mit dem nahenden Ende der Promotion am 30. September konzentrieren wir uns darauf, die verbleibenden Aktionsbestände für die Auftragsabwicklung und Logistik einzuplanen, damit unsere B2B-Partner ihre saisonale Beschaffung rechtzeitig abschließen können", so das SALI Sales Management Team.

Die Promotion steht berechtigten Werkzeugimporteuren, Distributoren, Bau- und Engineering-Unternehmen sowie regionalen Großhändlern weltweit offen. Bestellungen müssen bis zum 30. September 2026 um 23:59 Uhr GMT+8 bestätigt werden. Interessierte Käufer können sich für Aktionspreise, individuelle Angebote und Informationen zur Versandabwicklung an ihren SALI-Ansprechpartner wenden oder über die offiziellen SALI-Kanäle eine Angebotsanfrage einreichen.

Über SALI

SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge, Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025 verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.

Pressekontakt

Lightman Yu

Website: www.salitools.com

E-Mail: salimarketing@pcsali.com

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