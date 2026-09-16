Jens-Peter Oblau erhält ein Vorstandsmandat bei der Howden Deutschland AG. Damit hat das Unternehmen frühzeitig die Nachfolge geregelt. Axel Meyer wird sein Vorstandsamt Ende September niederlegen. Der Vorstand der Howden Deutschland AG (HDAG) hat die frühzeitige Regelung der Nachfolge bekannt gegeben: Zum 01.01.2027 wird Jens-Peter Oblau die Position übernehmen, während Axel Meyer sein Vorstandsamt zum 30.09.2026 niederlegt. Meyer wird für ein weiteres Jahr in beratender Funktion bei Howden Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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