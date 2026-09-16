Mit dem Start des Altersvorsorgedepots zum Jahreswechsel kommt eine neue Beratungsaufgabe auf Makler zu. Wer die Funktionsweise, Förderlogik und Unterschiede zur klassischen Riester-Rente kennt, kann Kunden frühzeitig Orientierung geben und das neue Vorsorgeinstrument gezielt in der Beratung einsetzen. Ein Artikel von Martin Schmidt, Geschäftsführer, DieFinanzchecker GmbHMit dem Altersvorsorgereformgesetz ist die Riester-Nachfolge beschlossen. Zum 01.01.2027 startet das Altersvorsorgedepot, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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