Aqara, ein weltweit führendes Unternehmen und Pionier im Bereich IoT, gab heute die Markteinführung des Spatial Multi-Sensors FP400 bekannt. Der FP400 wurde entwickelt, um präzise räumliche Informationen aus Privathaushalten aufzuzeichnen, ohne dabei die Privatsphäre zu beeinträchtigen, die bei Smart-Kameras üblicherweise auf der Strecke bleibt. Anstatt lediglich Bewegungen oder Anwesenheit zu erkennen, ermöglicht der FP400 ein besseres Verständnis von Belegung, Bewegung und Kontext im Wohnbereich und sorgt so für detaillierte und personalisierte Automatisierung sowie Erkenntnisse.

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Aqara Announces the Availability of The Spatial Multi-Sensor FP400, Offering Advanced Spatial Intelligence for Smart Homes

Der Spatial Multi-Sensor FP400 definiert neu, wie Smart Homes Wohnräume wahrnehmen und mit ihnen interagieren, indem er hochpräzise räumliche Erfassung mit KI-gestütztem Verständnis der Umgebung kombiniert. Angetrieben von einem hochpräzisen 60-GHz-mmWave-Radar der nächsten Generation bietet der FP400 Erkennung mehrerer Personen, präzise Echtzeit-Verfolgung und die Zählung von bis zu 10 Personen gleichzeitig. In Kombination mit der KI-Software "Spatial Learning" von Aqara schafft er eine intelligente und zuverlässige Grundlage für fortschrittliche räumliche Intelligenz.

Ein FP400 kann mit einem weiten Sichtfeld von 120° eine Fläche von bis zu 10 m 8 m oder etwa 860 sq ft abdecken. Nutzer können zudem bis zu 8 Zonen definieren, um eine hochpräzise, lokalisierte Automatisierung zu ermöglichen. Dadurch kann nicht nur festgestellt werden, ob sich jemand im Raum befindet, sondern auch, wo genau sich Personen im Raum aufhalten und wie sie sich darin bewegen. So kann beispielsweise die Raumbeleuchtung je nach ihrer Bewegung vom Sofa zum Esstisch ein- und ausgeschaltet werden und das alles mit nur einem Gerät.

Der intelligente KI-Erkennungsalgorithmus verbessert die Zuverlässigkeit erheblich, indem er Fehlauslösungen durch Umgebungsfaktoren wie Haustiere, Luftströmungen und Staubsaugerroboter reduziert. Ein integrierter Umgebungslichtsensor hilft zudem dabei, Smart-Home-Szenarien sowohl basierend auf menschlicher Aktivität als auch auf den Lichtverhältnissen auszulösen. Im Gegensatz zum FP2 ist dieser Sensor auf noch mehr Vielseitigkeit ausgelegt und bietet native Unterstützung für sowohl Thread- als auch Zigbee-Konnektivität. Als Matter-fähiges Gerät gewährleistet er nahtlose, zukunftssichere Interoperabilität über alle wichtigen Smart-Home-Ökosysteme hinweg, darunter Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und SmartThings. Darüber hinaus lässt sich der FP400 in der Aqara Home-App ohne Aqara-Hub hinzufügen und konfigurieren, indem ein vorhandener Thread-Border-Router eines Drittanbieters verwendet wird. Der FP400 kann zudem an der Decke, an der Wand oder in einer Ecke installiert werden, sodass die KI-gestützte Raumkartierung automatisch Raumgrenzen und Eingänge erkennt, um die Einrichtung mühelos zu gestalten.

Der Spatial Multi-Sensor FP400 ist nun offiziell weltweit erhältlich. Die Produktreihe wird in zwei Versionen auf den Markt gebracht, um unterschiedlichen Anwenderbedürfnissen gerecht zu werden: der Spatial Multi-Sensor FP400 für die fortschrittliche Smart-Home-Automatisierung im Wohnbereich und der Spatial Multi-Sensor FP400 Pro für Lösungen im Bereich des betreuten Wohnens und der spezialisierten Altenpflege.

Verfügbarkeit

Mehr Informationen über den Spatial Multi-Sensor FP400 finden Sie auf der Website von Aqara.

Der Aqara Spatial Multi-Sensor FP400 ist ab sofort weltweit erhältlich und kann über die offizielle Website von Aqara, bei autorisierten Händlern sowie auf großen E-Commerce-Plattformen wie Amazon (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Polen, Spanien, Vereinigtes Königreich, USA ).

*Ein Aqara-Hub ist unerlässlich, wenn Nutzer das FP400 im Zigbee-Modus in Matter-fähige Plattformen von Drittanbietern integrieren möchten.

**Bei der Integration mit Plattformen von Drittanbietern über Thread stellt der FP400 lediglich 1 Präsenzsensor und 1 Beleuchtungsstärkesensor zur Verfügung.

***Ein vorkonfigurierter Thread Border Router eines Drittanbieters ist erforderlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Gerät oder Plattform variieren.

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