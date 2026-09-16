DJ Novartis beendet ALS-Studie nach einer Reihe von Fehlschlägen

Von Katherine Hamilton

DOW JONES--Novartis hat in seiner Phase-2-Studie für eine ALS-Behandlung weder die primären noch die sekundären Endpunkte erreicht. Der Schweizer Pharmakonzern teilte am Mittwoch mit, die Entwicklung von VHB937 bei ALS einzustellen.

Das Ende der Studie folgt auf eine Reihe von Rückschlägen für Novartis in diesem Monat. Im September hatte Novartis das Scheitern einer experimentellen neuromuskulären Behandlung namens Del-Desiran in einer späten klinischen Studie bekannt gegeben. Zudem hatte ein viel beobachtetes Cholesterin-Medikament namens Pelacarsen das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nicht gesenkt.

Novartis pausierte Ende August zudem acht Studien zu einer Zelltherapie für Autoimmun- und neurologische Erkrankungen, nachdem drei Patienten gestorben waren.

Die Aktien des Unternehmens fielen Anfang dieses Monats angesichts der Nachrichten über die gescheiterten Studien. In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie 9 Prozent.

Analysten zufolge könnte die Reihe von Fehlschlägen die Sorgen der Anleger darüber neu entfachen, wie Novartis nach 2030 wachsen soll.

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September 16, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)

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