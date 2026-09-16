1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Generalversammlung

1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Anlegerversammlung genehmigt alle Anträge des Stiftungsrates einstimmig



16.09.2026 / 18:45 CET/CEST



Anlegerversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig

Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» Stabile Ausschüttung von CHF 3.00 pro Anspruch mit Auszahlung per 14. Oktober 2026

Stabile Ausschüttung von CHF 3.00 pro Anspruch mit Auszahlung per 14. Oktober 2026 Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» Nettoertrag des Rechnungsjahres 2025/2026 wird dem Kapitalwert der Anlagegruppe zugeschlagen

Nettoertrag des Rechnungsjahres 2025/2026 wird dem Kapitalwert der Anlagegruppe zugeschlagen Weiterer renditeorientierter Ausbau des Immobilienportfolios für beide Anlagegruppen vorgesehen An der heutigen ordentlichen Anlegerversammlung der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») wurden sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig angenommen. Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde genehmigt. Zudem wurde der vom Stiftungsrat beantragten Ausschüttung von CHF 3.00 pro Anspruch (VJ: CHF 3.00) der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» zugestimmt. Die zur Ausschüttung berechtigten Anleger haben das Recht, ihren Anteil an der Ausschüttung entweder in bar zu erhalten oder in Form neuer Ansprüche (zuzüglich einer Gebühr von 0.25% auf dem Net Asset Value nach Berücksichtigung der Dividende von CHF 3.00) zu beziehen. Wird das Wahlrecht durch den Anleger nicht ausgeübt, erfolgt die Ausschüttung in Form neuer Ansprüche. Das Ex-Datum der Ausschüttung ist der 18. September 2026, mit Zahlbarkeitsdatum am 14. Oktober 2026. In der Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz», bei der das Areal «Perronimo» in Wil/SG im Berichtsjahr 2025/2026 fertiggestellt und erfolgreich vermarktet wurde und das zweite Neubauprojekt in Effretikon/ZH sich in der Realisierungsphase befindet, wurde der Antrag des Stiftungsrates genehmigt, den Nettoertrag des Rechnungsjahres im Betrag von CHF 0.07 Mio. zu thesaurieren und dem Kapitalwert der Anlagegruppe zuzuschlagen. Das Perronimo Areal in Wil ist voraussichtlich ab Oktober 2026 vollvermietet und erwirtschaftet jährliche Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 3.3 Mio. Die Fertigstellung des Neubauprojekts Effretikon ist im zweiten Quartal 2029 vorgesehen. Beide Objekte zeichnen sich für die Anleger durch ihre attraktiven Zentrumslagen und hohe Objekt- und Nachhaltigkeitsqualität aus. Im Rahmen der Anlegerversammlung wurde zudem den Mitgliedern des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung für ihre jeweiligen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2025/2026 die Entlastung erteilt und als neue Revisionsstelle wurde Deloitte AG, Zürich, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Anlegerversammlung gewählt. Erfolgreiche Entwicklung der Anlagestiftung wird konsequent weitergeführt Im Geschäftsjahr 2026/2027 wird 1291 die erfolgreiche Entwicklung der Anlagestiftung weiterführen. Im Fokus stehen die nachhaltige Weiterentwicklung der bestehenden Anlagegruppen sowie der renditeorientierte Ausbau der Immobilienportfolios. Attraktive Opportunitäten werden laufend geprüft und im Einklang mit den jeweiligen Anlagestrategien umgesetzt. Kontaktperson Dieter Marmet Geschäftsführer 1291 Die Schweizer Anlagestiftung Feldeggstrasse 26 CH-8008 Zürich T: +41 44 218 1291 info@1291ast.ch www.1291ast.ch 1291 Die Schweizer Anlagestiftung

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Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Ansprüche der Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung sollten ausschliesslich aufgrund der relevanten Prospekte der Anlagegruppen erfolgen, die kostenlos bei der Anlagestiftung bezogen werden können. Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.



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