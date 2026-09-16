Agent Studio verankert KI-Funktionen, die auf der Konferenz Amplify 2026 vorgestellt werden

Workiva Inc. (NYSE: WK), eine führende, auditfähige Plattform für Vertrauen, Transparenz und Verantwortung, präsentiert Dutzende neuer Produkt- und Plattforminnovationen auf der Amplify 2036, der jährlichen Konferenz des Unternehmens, an der Tausende von Führungskräften aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Nachhaltigkeit, Risiko und Compliance teilnehmen.

Workiva stellt erstmals Agent Studio vor

Workiva präsentiert Agent Studio, eine wegweisende Plattform-Funktion, die es Benutzern ermöglicht, KI-Agenten auf der vertrauenswürdigen Plattform von Workiva schnell zu erstellen, anzupassen und zu installieren. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz (KI) und nativen Plattform-Funktionen, Unternehmenswissen und Governed Workflows (regulierte Arbeitsabläufe) von Workiva werden Agent Studio Benutzer in die Lage versetzt, anspruchsvolle manuelle Geschäftsprozesse ohne Programmierkenntnisse zu automatisieren. Unternehmen können Agenten mit unternehmensspezifischem Wissen und Kontext anreichern, sie an ihre eigenen Prozesse anpassen und Automatisierungen planen, um wiederkehrende Arbeiten auszuführen.

"Mit Agent Studio geben wir den Menschen, die die Arbeit und ihr Unternehmen am besten kennen, die Werkzeuge an die Hand, um selbst etwas aufzubauen. Aber das, was du erschaffst, ist immer nur so stabil wie seine Basis auf der es beruht", so Julie Iskow, CEO von Workiva. "Jedes Unternehmen verfügt über Zugang zu KI. Entscheidend ist jedoch, ob Ihre Ergebnisse nachvollziehbar und vertretbar sind und einer Überprüfung durch Investoren und Regulierer standhalten. Dies gewinnt noch mehr an Bedeutung, da KI immer präsenter wird."

Workiva baut die Reichweite bei aufsichtsrechtlicher Berichterstattung aus

Die Veröffentlichung von drei neuen Agentic Solutions (agentenbasierte Lösungen) markiert die Expansion von Workiva in ein breiteres Spektrum von Berichtspflichten und regulatorischen Aufgaben. Davon ausgehend, was historisch betrachtet eine hochgradig manuelle aufsichtsrechtliche Offenlegung ist, wie beispielsweise BEA (Bureau of Economic Analysis) Umfragen, US-amerikanische Volkszählungserhebungen und Country-by-Country Reporting (änderbezogener Bericht für multinational tätige Unternehmen, CbCR), werden Finanz- und Rechnungswesen-Teams ein breiteres Spektrum an regulatorischen Anforderungen innerhalb derselben verbundenen Plattform abdecken können.

Workiva führt automatisierte Tests für interne Audits und Audits im GRC-Bereich (Governance, Risk Compliance) ein

Die neue Agentic Solution beschleunigt das Testen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Governance. Durch Orchestrierung von Evidence-, Attribut- und Testing-Agenten ersetzt die Lösung das manuelle Sammeln von Nachweisen, die Probenauswahl, die Attributprüfung und die Dokumentation durch einen speziell dafür entwickelten Arbeitsablauf, wodurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit in jedem Schritt gewährleistet wird. Das Ergebnis ist eine erweiterte Probenahmekapazität, eine breitere Risikoabdeckung und die Fähigkeit, Tests ohne Skalierung des manuellen Aufwands zu skalieren.

"Transformation erfordert echte Akzeptanz auf jeder Ebene des Wertstroms. Diese Arbeit hat schon immer höchste Genauigkeit in den Abläufen erfordert. Heutzutage ist jedoch auch Schnelligkeit gefragt", so Keri Tracy, Chief Audit Executive von Newell Brands. "Da KI mehr Arbeit erfordert, befreit sie Wirtschaftprüfer, um sich auf eine höherwertige Beurteilung, die Interpretation und das Risikomanagement zu konzentrieren. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Menschen der Technologie vertrauen. Wenn sich Teams im Wandel gehört, geschätzt und unterstützt fühlen, erfolgt die Übernahme ganz selbstverständlich, werden die Kontrollen gestärkt und wird die Integrität des Prozesses zum Fundament, das absolut auditsicher ist und einer behördlichen Prüfung standhält."

Für weitere Informationen zu den auf der Amplify 2026 vorgestellten Innovationen besuchen Sie bitte workiva.com/platform/whats-new. Videodemonstrationen sind im Workiva Demo Center verfügbar und Teilnehmer an der Amplify 2026 können sie live im Amplify-Hub erleben.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) unterstützt Transparenz, Verantwortung und Vertrauen. Teams in den Bereichen Finanzen, Accounting, Nachhaltigkeit, Risiko und Audit aus mehr als 6.700 Organisationen, darunter mehr als 85% der FORTUNE 1.000-Unternehmen, vertrauen bei unternehmenskritischen Arbeiten auf Workiva. Wir transformieren, wie Kunden Daten vernetzen, Prozesse vereinheitlichen und Teams unterstützen das alles in einer sicheren, kollaborativen, auditfähigen Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter workiva.com.

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