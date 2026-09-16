Broadhead soll das weltweite Wachstum von Taktile angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Entscheidungsprozessen im Banken- und Versicherungswesen vorantreiben

Taktile, Marktführer im Bereich der KI-Transformation für Finanzinstitute, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den erfahrenen Ingenieur James Broadhead als Chief Technology Officer eingestellt hat.

Broadhead, der in Dublin, Irland, ansässig ist, war zuletzt bei Databricks tätig und verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Software-Engineering und -Entwicklung, unter anderem bei X (Twitter), Neon und MongoDB. Bei Neon leitete Broadhead die technische Abteilung während der exponentiellen Wachstumsphase der Plattform, die durch die Agentic-Softwareentwicklung vorangetrieben wurde, und trug dazu bei, den Umsatz des Unternehmens vor der Übernahme durch Databricks mehr als zu verdreifachen.

"Taktile wächst auf den globalen Märkten rasant, und James' Führungsrolle wird entscheidend dazu beitragen, dass wir unseren Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie unsere globale Präsenz ausbauen können", sagte Maik Taro Wehmeyer, CEO und Mitgründer von Taktile. "James' umfassende Erfahrung und sein Fachwissen im Ingenieurwesen werden Taktile auf die nächste Stufe heben, wenn es darum geht, geschäftskritische Finanzentscheidungen in großem Maßstab mithilfe von KI zu unterstützen."

Im Zuge dieser Ernennung wird Maximilian Eber, Mitgründer von Taktile und derzeitiger Chief Product and Technology Officer, die Rolle des Präsidenten übernehmen, um sich auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu konzentrieren. Darüber hinaus wird Thomas Piani, der seit über zwei Jahren die Produkt- und Designteams von Taktile leitet, zum Chief Product Officer befördert.

"James ist der richtige Leiter für unser Entwicklerteam", sagte Maximilian Eber, Mitgründer von Taktile. "Er weiß, worauf es ankommt, wenn man Technologien für die anspruchsvollsten Unternehmen der Welt entwickelt, und seine Erfahrung bietet eine einzigartige Perspektive für die Weiterentwicklung von Produkten, während KI-Agenten im Finanzdienstleistungssektor zunehmend komplexere Entscheidungen übernehmen."

In seiner Funktion als Chief Technology Officer wird Broadhead die Entwicklungsteams und Systeme von Taktile leiten und dafür sorgen, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um mit dem raschen Einsatz von KI in stark regulierten Branchen Schritt zu halten und die immer komplexer werdenden Compliance-Anforderungen zu bewältigen.

"Ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment zu Taktile zu kommen. Ich werde dabei mitwirken, die beste KI-Infrastruktur für die Finanzinstitute von heute zu entwickeln", sagte Broadhead, CTO von Taktile. "Taktile hat eine moderne, cloud-native, serverlose Plattform aufgebaut, die sich bereits im Betrieb bei führenden Finanzunternehmen bewährt hat. Ich werde auf diesem Fundament aufbauen und Taktile dabei unterstützen, die nächste Ära der KI für das Bank- und Versicherungswesen einzuläuten, in der Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz in großem Maßstab am wichtigsten sind."

Mehr als 200 Kunden nutzen Taktile, um Hunderte Millionen von Entscheidungen zu treffen. Sie setzen dabei KI in streng regulierten Finanz-Workflows ein. Die Ernennung folgt auf den rasanten Wachstumskurs von Taktile, zu dem auch die kürzlich erfolgte Series C -Finanzierungsrunde unter Führung von Goldman Sachs in Höhe von $110 Millionen gehört. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, seine Mission der KI-Transformation bei Finanzinstituten umzusetzen.

Über Taktile

Taktile ermöglicht es Banken und Versicherungen, sich zu KI-nativen Organisationen zu wandeln, die zunehmend von autonomen Agenten gesteuert werden. Mit unserer modularen "Agentic Decision Platform" kombinieren Kunden KI-Agenten, Regeln, relevante Kontextinformationen und menschliche Aufsicht, um ihre Entscheidungen sicher zu automatisieren und zu optimieren so können sie mehr Kunden annehmen, Schadensfälle sofort regulieren und alle finanzierungswürdigen Unternehmen fördern. Taktile wurde 2020 gegründet und unterstützt täglich Millionen von Entscheidungen für Institutionen wie Allianz, Mercury, Monzo und Faire. Das Unternehmen mit Niederlassungen in New York, London, Berlin, São Paulo und Ia?i hat $184 Mio. von Goldman Sachs Growth Equity, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital und Y Combinator eingeworben.

Mehr erfahren Sie unter: taktile.com.

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