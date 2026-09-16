Das Start-up Safebird aus Hannover startet eine spezialisierte KI-Lösung, die dabei unterstützen soll, wiederkehrende Aufgaben rund um Vertrieb und Kundenbetreuung zu automatisieren. Mithilfe des digitalen Assistenten lassen sich strukturierte Datensätze erzeugen oder auch Leads qualifizieren. Die agentenbasierte KI-Plattform von Safebird erhebt im Vertriebsprozess anfallende Kundendaten strukturiert, wertet sie aus und übergibt sie in aufbereiteter Form an die individuell eingesetzten (Vertriebs-)Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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