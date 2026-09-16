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Die Bitcoin Prognose steht nach einem Rückgang von fast 82.000 auf rund 76.000 US-Dollar vor ihrer härtesten Woche seit Monaten. Allein am Dienstag verlor der größte Coin am Markt zeitweise mehr als 5 Prozent. Heute berät ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses über eine gesetzliche Bitcoin-Reserve, und am Abend entscheidet die Fed über den nächsten Zinsschritt. Die Charttechnik liefert dabei eine klare Linie, deren Bruch viele Anleger nervös machen dürfte. Kann ein Gesetz in Washington den Kurs stützen, wenn die Notenbank gleichzeitig die Geldpolitik verschärft? Und wie viel Rendite bleibt bei einem Coin dieser Größe überhaupt noch übrig?

Bitcoin Prognose heute zwischen US-Bitcoin-Reserve und erster Fed-Zinserhöhung

Für die Bitcoin Prognose zählt heute zuerst Washington, wo der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses seit 16 Uhr deutscher Zeit über H.R. 8957 berät. Das Gesetz würde die Bitcoin-Reserve der USA erstmals gesetzlich verankern und den Verkauf der Bestände für 20 Jahre verbieten. Eine künftige Regierung könnte die Reserve damit nicht mehr einfach per Erlass rückgängig machen.

Am Markt überlagert die Fed trotzdem jede politische Nachricht. Wie Coinpedia berichtet, liegt die Chance auf einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte bei 92,5 Prozent, womit der Leitzins künftig zwischen 3,75 und 4,00 Prozent läge. Es wäre die erste Erhöhung seit drei Jahren, und nach der Niederlage des Clarity Act fiel Bitcoin zeitweise unter 75.000 US-Dollar. Laut Decrypt gilt die Marke von 73.200 US-Dollar als entscheidende Linie für jede Bitcoin Prognose. Ein Tagesschluss darunter könnte den Kurs Richtung 71.000 oder 66.900 US-Dollar schicken. Nach oben sieht die Bitcoin Prognose vieler Analysten 80.000 bis 82.000 US-Dollar als Ziel.

Entscheidend dürfte am Abend vor allem der Ton von Fed-Chef Kevin Warsh sein. Selbst im besten Fall bleibt die Bitcoin Prognose für Anleger aber eher nüchtern. Ein Anstieg von 76.000 auf 82.000 US-Dollar entspräche knapp 8 Prozent, was bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Billionen US-Dollar ein solider Wert ist. Wer dagegen eine Rendite sucht, die das Depot spürbar verändert, muss dorthin schauen, wo das Geld eine Stufe früher arbeitet.

Warum Pepeto an Boden gewinnt, während Bitcoin nahe 76.000 Dollar festhängt

Während jede Bitcoin Prognose auf den Kongress wartet, sind die Werkzeuge von Pepeto bereits live. Die Produkte funktionieren heute und nicht erst nach einer Abstimmung oder einem bestimmten Datum. Das Werkzeug, das Pepeto am deutlichsten abhebt, ist die Cross-Chain-Bridge.

Die meisten Bridges verlangen zwischen 15 und 50 US-Dollar pro Transfer, und fehlgeschlagene Überweisungen können Guthaben dauerhaft blockieren. Dazu dauern solche Transfers oft Minuten oder sogar Stunden. Die Bridge von Pepeto verschiebt Token dagegen in unter einer Minute zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum. Die Gebühr liegt bei null, und scheitert ein Transfer, wird die Sperre automatisch aufgehoben, sodass kein Geld hängen bleibt. Das Angebot bleibt auf allen Chains gleich, ganz ohne Wrapped Token oder Schuldscheine.

Auf PepetoSwap fallen bei jedem Tausch 0 Prozent Gebühren an, und ein Scanner bewertet jeden Vertrag vor dem Handel, damit schädliche Token gar nicht erst durchkommen. Für Sicherheit sorgt die Prüfung durch SolidProof, die den gesamten Code des Projekts vor dem Start des Presales kontrolliert und bestätigt hat. Im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte, und einer der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen. Dieses Team ist der Grund, warum das Listing tatsächlich näher rückt und nicht nur angekündigt wird.

Zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar pro Token haben Käufer bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Jede neue Stufe wird zu einem höheren Preis verkauft, und dass das Geld selbst in einer Woche möglicher Zinserhöhungen weiter fließt, zeigt, wie überzeugt diese Käufer sind. Analysten sehen nach dem Listing ein erhebliches Potenzial, auch wenn niemand eine solche Entwicklung garantieren kann. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch den Preis vor der nächsten Erhöhung, und nach dem Listing dürfte es diesen Einstieg so nicht mehr geben.

Fazit

Jede Bitcoin Prognose stößt auf dieselbe Grenze, denn 1,5 Billionen US-Dollar Marktwert bedeuten langsame Gewinne. Bitcoin bietet Stabilität, doch eine Rendite, die das Leben eines Anlegers verändert, kann er kaum liefern. Pepeto steht an einem anderen Punkt, mit laufender Plattform und Bridge über fünf Chains zum Presale-Preis. Große Coins zielen über Monate auf eine Verdopplung, ein Presale vor dem Listing kann mehr Spielraum haben. Wer zu diesem Preis einsteigt, braucht womöglich keine weitere Bitcoin Prognose. Dieses Fenster schließt sich Stufe für Stufe, und wer jetzt kauft, sichert sich den Preisabstand zum Listing, den spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose nach der Fed-Entscheidung aus?

Die Bitcoin Prognose hängt an 73.200 US-Dollar, darüber rücken 82.000 US-Dollar in den Blick, darunter drohen 71.000 US-Dollar.

Welches Krypto-Projekt beobachten Bitcoin-Anleger vor dem Listing?

Pepeto, weil es vor dem Listing eine gebührenfreie Bridge über fünf Chains mit SolidProof-Audit betreibt, mehr dazu zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.