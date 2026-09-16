Das war eine kurze Blüte. Schon nach wenigen Wochen ist der Konjunktur-Sondereffekt der Sperrung der Straße von Hormus wieder verpufft, meldet das Bundeswirtschaftsministerium. In seinem Monatsbericht heißt es: Energieintensive Sektoren und Betriebe der deutschen Industrie profitierten von einer massiven Lieferkettenunterbrechung im asiatischen Raum im Zuge der Sperrung - eine einmalige Gelegenheit, die Wettbewerbsnachteile am Heimatstandort D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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