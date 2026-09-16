Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins erstmals seit 2023 wieder angehoben. Der geldpolitische Ausschuss FOMC erhöhte die Zielspanne für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Damit reagiert die Fed auf den anhaltend hohen Inflationsdruck und eine Wirtschaft, die sich bislang widerstandsfähiger zeigt als vielfach erwartet. Die Entscheidung fällt in einer Phase ungewöhnlich hoher Unsicherheit. Die Inflation liegt weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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